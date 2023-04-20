少年称5万元藏厕所 累警查电眼八小时

一步错，步步错！17岁少年卷入华侨银行钓鱼骗局当钱骡，事后却向警方谎称取出5万余元现金放在小贩中心厕所，导致警方浪费八小时查电眼。

现年19岁的被告星期三（4月19日）承认一项提供假资料的罪状和抵触一项贪污、贩毒和严重罪案法令。他被指涉及华侨银行钓鱼骗局，跟外国犯罪团伙合作，为他们提供洗黑钱的银行户头，以及当钱骡，短短三天内接收和领出8万5220元的赃款。

由于被告干案时未满18岁，根据儿童与青少年法令，媒体不得报道被告的名字和资料。

《新明日报》早前报道，新加坡警察部队于2021年12月8日至今年1月19日之间，接获了768宗关于华侨银行钓鱼短信诈骗的报案，损失金额达1280万元，并在去年2月逮捕了16人，其中包括被告和八名同伙。

调查显示，被告的八名同伙涉及为外国犯罪团伙提供洗黑钱服务，包括提供银行户头接收和转账款项，被告跟同伙是朋友关系。

早前，同伙曾提议被告帮他们当跑腿到提款机帮忙提取赃款，但被告拒绝。不过，到了2021年12月28日，同伙紧急需要银行户头接收钱，于是联系被告帮忙接收和提取3万元。

当时被告称只会帮一次，表明不想要卷入他们的非法活动。

承认为护同伙撒谎

被告和同伙于12月29日分别到三个地点取出款项，再分道扬镳，但被告后来又接到电话，同伙称需要他再帮忙一天。

在同伙的安抚和劝说下，被告最终同意当晚和隔天再提取现金和申请额外的银行卡，提供给同伙接收款项。

被告在去年1月13日，就转账记录遭警方问话时，谎称是代陌生人提取款项，还撒谎说他按照指示把5万1090元的现金放入白色塑料袋，将其放置在海格路熟食中心的马桶后方。

警方为此浪费八个小时查阅电眼，以确认被告没有到小贩中心，被告事后承认为了保护同伙而撒谎。

完整报道，请翻阅2023年4月20日的《新明日报》。