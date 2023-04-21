狮城夫妻马国遭打抢 妇紧按保住金项链

狮城夫妇在马来西亚遭打抢，妻子受访时称当时戴着两条金链，抢匪从后面扯她金链和斜背包，所幸她及时捂着胸口和紧按项链，才没让抢匪得逞，但整个人被拉跌趴在地上。

《新明日报》前天报道，狮城夫妇于周二（18日）早上10时45分，在雪兰莪黑风洞一带的斯里峇都喼花园，遭电单车骑士打抢和扯断老妇的金链，导致她整个人摔跌在地，金链断裂掉在地上，骑士空手而逃。

《新明》辗转联系上这对夫妇查德拉（65岁）和萨罗吉尼（64岁），他们受访时指出，周一乘搭飞机到吉隆坡打算住2天1夜，事发前刚去了黑风洞拜拜。“我们事后在附近逛逛，肩并肩走在路上，没料到被骑士盯上。”

萨罗吉尼说，平时路上就会有些电单车经过，当时虽然听到后面有电单车，但没太注意，岂料骑士突然从后面扯了她颈上的金链和斜背包的背带。

“当时脖子戴着两条金链，坠子则放在衣服内，被抢时我第一反应是先用手马上捂着胸口，结果对方把我整个人拉到摔在地上。”

她指当时两条金链都被扯断，金坠子也掉了，斜背包的背带也断裂，但所幸人无大碍，只是有点瘀伤。而抢匪最终也没得手。

她称两条金链共价值6000元，其中一条还是结婚时买的，斜背包里除了有护照，还有800令吉的现金。

丈夫查德拉则说，当时以为电单车骑士拖着妻子走，他一度要向前去追电单车，后来看见妻子已经摔在地上，赶忙把她扶起来。“我们都被吓到全身发抖。”

完整报道，请翻阅2023年4月21日的《新明日报》。