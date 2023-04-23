榴梿陆续“上市” 出现“散货”供应

榴梿陆续“上市”。受访榴梿商如今已陆续出现“散货”供应，因各国自产榴梿和开始收成。现在淡季榴梿价格趋稳，每公斤只卖18元至22元。

每年6月是传统的榴梿旺季，但目前市面上已有榴梿飘香，像碧山巴士转换站旁，就有榴梿摊已开卖。老板陈瑞祥告诉《新明日报》，目前卖的是马国“散货”，真正的榴梿丰收期估计从5月中旬才开始。

他透露，现在供应不算稳定，但由于中国开始自产榴梿，加上泰国、越南这段期间的榴梿也收成，中国对马国猫山王榴梿的需求不像往年强劲，因此本地市场的价格趋稳。目前该摊位一公斤猫山王零售价是18元至22元。

在大巴窑开榴梿档的黄明义也说，现在已陆续有榴梿供应，但预计到了5月杪或6月初才会真正进入旺季。

Durian Garden老板蔡承材透露，他也已经接获供应商通知，预计下周开始就会有榴梿进口。

不过，受访榴梿商谈及6月的榴梿旺季情况时，都称受到气候影响，以及去年盛产的关系，6月旺季的价格，预计会比去年旺季高出约两三成。

黄明义说，由于3月份恰逢雨季，导致榴梿树在开花季节时，花瓣都被雨水打落令其无法结果，从而使到收成骤减，预计旺季的榴梿价格将介于25元到26元间。

另一名在大巴窑经营榴梿摊的受访者张诗咏则透露，除了受到天气影响外，也因去年年杪大丰收，很多果树都已经开花结果，因此今年收成才会减少。“榴梿树在开花结果后，都需要养息，去年都已经结果了，自然今年就会减少。”

完整报道，请翻阅2023年4月23日的《新明日报》。