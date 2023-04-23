本地可用马国“一触即通”电子付款 摊贩多不知

马国一触即通电子钱包（Touch‘n Go eWallet）日前开始可在本地使用，但用户反应冷淡，许多本地摊贩也不知此事。

该公司本月16日发文告指出，从4月17日起所有的一触即通电子钱包用户，都可在新加坡实体商店扫描NETS或SGQR二维码付款。

文告中透露，新加坡接受一触即通电子钱包的商业网络已扩至13万个接触点，而一触即通的电子钱包用户在付款前，可通过应用程序显示实时外汇汇率，以更方便的方式进行外汇付款和交易。

《新明日报》记者日前特此走访大巴窑一带的小贩中心和咖啡店，并尝试使用一触即通电子钱包，皆能顺利付款。

在实际体验中，该应用程序的支付过程和PayNow或其他的电子支付方式没有差异，但当输入所需要支付的款项数额后，上面就会显示马币与新元的汇率。此外，在支付前，仍会有5秒的过度时间，让用户即使输入错误也能及时取消并纠正。

其中一名受访摊贩范先生（70岁，泰国餐小贩）指出，他本身并不知晓这件事，这两天也没人用一触即通来支付款项。

“顾客们都是使用本地的付款应用，所以我也是首次看到一触即通的支付方式。”

他说，由于用一触即通支付后，优先显示的是马币的数额，反观新元的数目字较小，令他需要额外去查看系统来确定是否已经支付。

“若是在本地，希望系统能优先显示新元，这样我们才能快速查看，若是繁忙时间还要查看系统，就可能拖慢速度。”

另一受访者张女士（咖啡店员工）则指出，她同样不知道有这项服务，不过现在有多一种电子付费方式，多一项选择也是好的。

完整报道，请翻阅2023年4月23日的《新明日报》。