李智陞：九成住房交易不受影响 新降温措施优先照顾多数本地人利益 订户 林伟杰 周岳翔 尹云芳 刘芸如 项雪 / 联合早报发布 / 发布 / 2023年4月28日 5:00 AM ▲国家发展部长李智陞说，影响组屋转售市场的因素有很多，除了额外买方印花税，还有私宅和组屋转售市场的供应等。他也强调，房屋供应已经明显增加。（萧紫薇摄） 房地产降温措施生效首日，位于加东的莉丰嘉园展销厅在星期四下午仍吸引了不少有兴趣的买家前去参观。（关俊威摄） 字体大小:小中大国家发展部长李智陞说，本地人购买房地产自住的需求坚挺，当中许多人买的是第一个房地产，以及本地和海外投资者对投资新加坡房地产的兴趣日益提升，是使到房地产市场韧性不减的两个原因。“考虑到目前的经济环境和房地产市场的韧性，我们必须优先照顾前者。”政府在制定房地产降温措施时会先照顾大多数本地人的利益，调高额外买方印花税的做法并不影响大约九成的住宅房地产交易。政府星期三（4月26日）深夜宣布新一轮房地产降温措施，把购买住宅房地产的额外买方印花税（ABSD）调高三至30个百分点。其中外国买家须支付的ABSD调整幅度最大，从30%调高至60%。请订阅或登录，以继续阅读全文！请LIKE我们的官方脸书网页以获取更多新信息赞 早 数码 王瑞杰访日 在东京与旅日新加坡人欢聚