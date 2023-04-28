李智陞：九成住房交易不受影响 新降温措施优先照顾多数本地人利益

国家发展部长李智陞说，本地人购买房地产自住的需求坚挺，当中许多人买的是第一个房地产，以及本地和海外投资者对投资新加坡房地产的兴趣日益提升，是使到房地产市场韧性不减的两个原因。“考虑到目前的经济环境和房地产市场的韧性，我们必须优先照顾前者。”

政府在制定房地产降温措施时会先照顾大多数本地人的利益，调高额外买方印花税的做法并不影响大约九成的住宅房地产交易。

政府星期三（4月26日）深夜宣布新一轮房地产降温措施，把购买住宅房地产的额外买方印花税（ABSD）调高三至30个百分点。其中外国买家须支付的ABSD调整幅度最大，从30%调高至60%。