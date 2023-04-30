内安法令下接受改造成功 四自我激进化青年 迷途知返赢回人生

从2015年至今，有11名年龄介于15岁至20岁的青年，因自我激进化在内部安全法令下被拘留或接到限制令。他们通过不同线上平台，包括电玩、聊天室和社交媒体接触到恐怖主义或极端主义的内容。这些青年究竟如何在网上接触到这些内容、接到拘禁令或限制令后如何接受改造，之后又如何融入社会，前后用了多少时间才走回正途？《联合早报》记者日前在内部安全局的安排下，访问了四名曾因自我激进化被拘留或接到限制令的青年，了解他们从迷失到醒悟的经历。

2011年开始在网上接触到恐怖主义内容和极端主义传教士，青年之后在线上游戏中创造效仿伊斯兰国组织（ISIS）的团队，还想用助学金购买机票，准备前往叙利亚参加伊国组织。

现年20来岁的哈姆扎（化名，行销助理）于2015年在内安法下被拘留，两年之后因行为良好获释，转为受限制令约束，行动仍受到当局监督，限制令已在2021年终止。