疫情期间宠物数量大增 本地兽医业闹人手荒

疫情期间，本地的宠物数目因需求增加而上升。

人们对幼犬的需求大增，促使纯种幼犬的售价从疫前平均5000元一只，大涨到疫情期间1万2000元的高峰，近来则降至9000多元。

除了猫狗，体型小巧的仓鼠、兔子、天竺鼠等更受欢迎。