疫情期间宠物数量大增 本地兽医业闹人手荒 订户 苏秉苓 / 联合早报发布 / 发布 / 2023年4月30日 5:00 AM ▲新加坡兽医协会会长周浩廷医生说，本地兽医行业饱受人手短缺和共情疲劳的困扰。过去一两年，选择兼职工作方式的兽医达到前所未有之多，更使人手不足的情况雪上加霜。（蔡家增摄） ▲三岁大白兔因缺了一只脚而被丢弃，被宋泋嬚医生与同事收留，最近幸运地找到新饲主。（苏秉苓摄） ▲李成吉医生正为一只胆囊破裂的小猫动手术，希望能及时挽救小猫的生命。（苏秉苓摄） 训犬师林美诗说，自疫情暴发后，饲养宠物的人多，加上信息普及，更多饲主意识到训犬的重要性。（受访者提供） ▲快乐星球宠物酒店的课程之一是安排狗儿到泳池游泳。（受访者提供）字体大小:小中大疫情期间，本地的宠物数目因需求增加而上升。人们对幼犬的需求大增，促使纯种幼犬的售价从疫前平均5000元一只，大涨到疫情期间1万2000元的高峰，近来则降至9000多元。除了猫狗，体型小巧的仓鼠、兔子、天竺鼠等更受欢迎。请订阅或登录，以继续阅读全文！请LIKE我们的官方脸书网页以获取更多新信息赞 企业环保有真假引用法律除“漂绿” 宠物数量增加 兽医业难应对