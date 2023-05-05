机师起诉教师 霸住私宅欠房租

机师将私宅租给男教师一家人，在两年租约到期后双方谈好续约，不过机师后来放弃永久居民身份须卖房，教师一气之下指机师毁约，不还房租还霸占私宅，双方因此对簿公堂。

起诉人阿秘鲁是一名飞机师，在武吉知马惹兰克里亚（Jalan Keria）一带拥有一间私宅。答辩人赖国良是起诉人的租户，职业为教师。

判词显示，答辩人2016年10月8日通过房屋经纪，与起诉人签下为期两年的租约，每月租金为3400元。租约在2018年10月7日到期后，答辩人与房屋经纪讨论续约两年的事宜，房屋经纪也将新的租约电邮给答辩人。新租约写道，答辩人可续约两年，之后可再续约多一年，月租也下调至3300元。

不过起诉人与答辩人过后没有签署新的租约，但答辩人继续与妻子、四名孩子与女佣继续住在私宅里，并缴付房租。

答辩人后来接到新加坡土地管理局通知，说起诉人已不是新加坡永久居民，因此不能拥有和出租私宅。

起诉人即对答辩人下驱逐令，要他们搬离私宅。

不过答辩人认为自己与房屋经纪对于新租约已达成共识，自己也继续缴房租，机师毁约在先，因此他有充分理由继续住在私宅。

起诉人别无选择，入禀法庭起诉答辩人。

根据判词，案件在审理期间，答辩人仍住在私宅内，没有搬走。《新明日报》记者星期四（5月4日）晚上走访私宅，无人应门。（人名译音）

完整报道，请翻阅2023年5月5日的《新明日报》。