靠手语完成课程 听障男驾飞机

男子克服重重困难，三个月通过飞行课程，成为本地首位驾驶飞机的听障人士，期待以后能载妻儿翱翔天际。

洪楀祥（42岁，自雇人士）出生后数月就被诊断为听障人士，但心中却一直有翱翔天际的梦想。由于无法与控制塔沟通，他无望成为一名飞行员。

他在二十多岁时曾参加一场为听障人士安排的活动，在实里达机场进入飞机驾驶舱，观察飞行员操作飞机，然后再乘搭飞机。

那次的体验激发了洪楀祥沉寂已久的飞行员之梦，让他渴望继续学习飞行。虽然多次碰壁，他却从不放弃，数年来不断联系各大飞行培训公司，始终没成功。

SG Aviators Academy 指导员通晓手语

直到今年初，他被SG Aviators Academy飞行培训学院录取。

学院内的高级指导员通晓手语，培训期间，洪楀祥与指导员主要以手语和打字进行授课和问答。

经过数月的不懈努力，洪楀祥顺利完成课程，在3月迎来了飞行机会。当天他带着妻子登上飞机，在两位指导员的陪同下，驾驶着cessna172型号的飞机进行了约两个小时的飞行。

洪楀祥不仅出色地完成了飞行，也是新加坡第一个驾驶飞机的听障人士。他希望通过自己的经历，鼓励其他特殊人士勇于追逐心中的梦：“我们应该有梦就追，有翅膀就飞。”

他也表示，期待有一天到国外，探讨单独驾驶飞机的可能性。据了解，一些国家拥有更广阔的空域，也允许听障人士单独飞行或考取飞行执照。

“我希望有朝一日，可以单独载着我的妻子和孩子一起飞上天空。”

完整报道，请翻阅2023年5月7日的《新明日报》。