“铁人骑士”病逝 同好办骑行致敬

不畏高龄和病魔，用热情、温暖感染身边人，“铁人骑士”梁玉兴上周六（5月6日）离世，本地业余脚踏车界纷表不舍，同好办骑行活动向她致敬。

梁玉兴从年轻时期就热爱运动并获奖无数，2006年在本地创立了“JoyRiders”（欢乐骑士）脚踏车俱乐部，会员超过3000人。

她在2021年接受《新明日报》访问时已患上卵巢癌，并接受化疗和动手术去除肿瘤，完成化疗后恢复骑脚踏车的爱好，每次甚至骑上80公里。

梁玉兴上周六早上安详去世，享寿67岁。根据亲友所写的讣闻，梁玉兴的癌症于去年初扩散至脑部，一年内得接受五次脑部手术和三次放疗，还因脑部感染住院一个月。

尽管如此，她还是在空余时间举办派对，给他人传递欢乐。

到了去年10月，梁玉兴已几乎无法言语，但还是保持欢笑，与家人感情更亲密。

一群业余脚踏车爱好者在4月29日特地为病重的梁玉兴举办了一场向她致敬的100公里骑行聚会，也庆祝脚车俱乐部成立17周年。

组织者郭城来（53岁，商人）告诉记者，当天约250人出席，从汤申路上段出发，沿义顺、樟宜等地到目的地马里士他路，并在一家咖啡馆切蛋糕、跳舞。他说，梁玉兴原有意坐车加入，但当天身体不适所以没有成行。

“我们把过程录下，活动结束后第一时间到她家里播放给她看。”

本地业余脚踏车爱好者得知梁玉兴的死讯后纷纷在网上留言悼念。

完整报道，请翻阅2023年5月8日的《新明日报》。