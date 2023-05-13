妇女诉：打包面粉粿 多一包辣椒酱需另付四角钱

妇女打包面粉粿，要求多给一包辣椒酱时被告知，需额外支付四角钱，直呼难以接受。

摊位助手解释，辣椒酱是独家配方，纯手工制作，成本很高。

连女士（56岁，行政员）周二（5月9日）到盛港一带的芬维尔（Fernvale）小贩中心打包了一份面粉粿，摊位助手当时给了一包辣椒酱，但她觉得不够，因此要求多拿一包，怎料被告知需要额外支付四角钱，让她难以接受。

“我听说过辣椒酱要收钱，但没听过收费这么贵的。”

她受访绘述，虽然心中不满，但当下并未质问对方，拿了食物后便离开小贩中心。

《新明日报》记者星期五（12日）走访面粉粿摊位，档口外贴着告示，注明每份打包只提供一包辣椒酱，若要额外的，得再付四角钱。

摊位助手：独家配方 成本高

摊位助手阿梅（30岁）受访时解释，店内辣椒酱纯手工制作，成本很高所以不得不收费。

“辣椒酱是我们的独家配方，制作麻烦而且还需要用机器单独包装。我们也担心有人会乱拿太多。”

她说，开店至今并未接到任何顾客投诉，需要打包额外辣椒酱的顾客也不介意付费。

顾客林先生告诉记者，辣椒酱虽然贵，但毕竟摊位已经免费提供一包了，所以可以理解额外收费的做法。

“反正一包也够吃，你要多吃就多付。”

完整报道，请翻阅2023年5月13日的《新明日报》。