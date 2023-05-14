私人公寓仍须守共管程序

上个月，蔡太太在阳台搭建遮阳伞，就接到公寓管理委员会的通知，指遮阳伞破坏建筑外观，令她拆除。

蔡太太跟隔壁座的陈太太申诉，才知后者前年加盖顶棚，也因违反公寓条例被令拆除。

近年来，不时看到有人把公寓纠纷放上网，包括乱停车被公寓保安锁车轮，旨在讨个说法。