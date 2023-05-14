私人公寓仍须守共管程序 订户 姚可嘉发布 / 发布 / 2023年5月14日 5:00 AM 李及李（Lee & Lee ）律师事务所高级合伙人杜国成律师说，若居民和公寓管委会遇到问题时，双方达致协议最理想不过，也可考虑是否要进一步交由分层地契局解决或在法院发起诉讼。（受访者提供） Deesolo International私人有限公司执行董事萨尼（Sani Ismail）说，公寓制定条例时，须考虑其是否可行、合理和没有歧义。（受访者提供） Teams Strata Management Services私人有限公司董事长高立发说，遇任何违例的情况或纠纷，即使公寓已制定相关条例，也应尝试先与对方和解，教育当事人或给予建议。（受访者提供） 欣文律师事务所合伙人苏子扬律师说，若是遇到居民触犯法律，公寓管委会可向居民说明，若居民不听劝，最直接的方式是报警，让有关当局处理。（受访者提供）字体大小:小中大上个月，蔡太太在阳台搭建遮阳伞，就接到公寓管理委员会的通知，指遮阳伞破坏建筑外观，令她拆除。蔡太太跟隔壁座的陈太太申诉，才知后者前年加盖顶棚，也因违反公寓条例被令拆除。近年来，不时看到有人把公寓纠纷放上网，包括乱停车被公寓保安锁车轮，旨在讨个说法。请订阅或登录，以继续阅读全文！请LIKE我们的官方脸书网页以获取更多新信息赞 热词 说法识法 书法春联尚在 代写书信已消逝 私人公寓仍须守共管程序