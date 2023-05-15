女童幼儿园撞伤额头 花1.3万动手术

一岁半女童在幼儿园不慎被老师绊倒，头撞木椅，额头伤口深可见骨，花费1万3000元动手术。

沈女士（35岁，主妇）告诉《新明日报》，事情发生在上星期五（5月12日）上午，18个月大的女儿在里峇峇利路的Brighton Montessori幼儿园内撞伤额头，伤口深可见骨，还得动手术缝针。

“我接到幼儿园的电话，才知道女儿额头撞伤。我赶到幼儿园后，血已被止住。当时只有一名教师，但她不是我女儿的班主任，女儿从活动室内通过狭窄的走道，不慎被她的腿绊倒，头撞到转角处的木椅。”

沈女士指出，女儿的衣襟与指缝都是血迹，伤口在额头正中央，深可见骨。

“附近诊所无法处理这类伤口，将我们转介到伊丽莎白医院，看诊后再送到乌节路的一间手术中心缝针，前后花了1万3000元。”

Brighton Montessori幼儿园发言人回复《新明日报》询问时说，涉事老师是幼儿园的合格全职老师，事发时女童不慎被老师的脚绊倒，虽然老师尝试避免女童摔伤，但女童依然敲到椅子，导致头部受伤。

发言人说，女童受伤后，老师与校长马上为她急救，之后在校长的陪同下，将女童送往附近的诊所，随后与家长一起把女童转到伊丽莎白医院接受治疗（缝针）。

发言人也称，幼儿园当天晚上7时15分已向幼儿培育署（ECDA）反映此事，并提供所有需要的资料以及配合调查。

另外，发言人也强调，孩子的安全与健康一直都是至关重要，事发当天，老师与学生的比例适当，而幼儿园内的家具包括椅子，都符合业内规定，并适用于幼儿园孩童。

完整报道，请翻阅2023年5月15日的《新明日报》。