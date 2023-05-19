装修商没完工拿钱跑 夫妇痛失4.5万元

夫妇申诉买房子后装修屋子，岂料装修商拿了4万5000元后，只完成了10％就落跑，气得夫妇报警。

苦主黄女士（40岁，家庭主妇）受访时说，她和丈夫买了蔡厝港中心的4房式转售组屋，并于3月17日拿到钥匙。

“我们之后就通知装修商，对方也从上个月开始动工。”

黄女士和丈夫育有六名年龄介于四岁到13岁的孩子，其中三名孩子是特需儿童，因此装修工程主要涉及儿童安全装置。她指出，装修商是丈夫亲戚介绍，亲戚去年屋子刚装修好。

“我们参观亲戚的房子后，拿了装修商的联系方式。直到今年1月，我们和装修商见面，对方说家中也有特许儿童，能够了解我们的需求，我们才会决定请对方装修屋子。”

她说，装修费共5万5000元，对方承诺在上星期天（14日）完工，让他们能在交出旧房子前搬家。

于是，黄女士于1月26日付了1万5000元押金，装修商当时说明了不能退款。接着，她又按照对方要求，在2月22日支付了2万3500元，最近一次又付了6500元的木匠押金。

“我们前后付了4万5000元，装修商时不时都会联系我们，通知进度，我丈夫也会下去查看，一切相当顺利。”

岂料，到了5月5日，装修商失联，电话也不接，简讯也没回复。

黄女士说，她在网上发现也有其他苦主遇到类似情况，才恍然大悟。“家中的装修只做了10％，基本上只弄好了地上和墙壁的瓷砖。我们只好去报警。”

警方证实接获报案，目前在调查。

完整报道，请翻阅2023年5月19日的《新明日报》。