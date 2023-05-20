定格百年：大雨淹家恒常 居民懒卧吊床

现在一下大雨，我们可以在手机上看到哪里可能淹水，尽量避免去涉水。以前遇到淹水，人在家中坐都可能遭遇淹水。

1980年1月19日晚至20日的一场连绵大雨，使新加坡一些低洼地区积水。

受积水影响地区包括：淡滨尼、杨厝港、芽笼、丹戎巴葛、罗弄泉、西海岸、武吉知马。20日中午，积水约半公尺，直到傍晚只剩下一些局部性小雨，积水开始退去。当时，实里达的气象站雨量记录最高，达129毫米，其次是樟宜气象站，为117毫米，接着是巴耶利峇，雨量为100毫米。

照片中一名男子家中淹水，索性苦中作乐，躺在吊床上打盹。