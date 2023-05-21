夫妇网上招租 遭人盗照行骗

夫妻申诉，网上招租时上载房子照片，岂料照片竟遭人盗用，怀疑对方用来诈骗，报警后也上网揭发。

贺先生（37岁，人事经理）向《新明日报》申诉，他与妻子在今年2月底决定将家里的空房间出租，就在脸书上发布招租信息，并在5月9日成功将房间租出去，新的租客会在7月才搬进来。

由于房间已租出，贺先生于是将放在脸书各群组里招租贴文撤下，不料他在星期五（19日）晚上，发现有人在脸书上盗用他们房屋照片，并发贴文招租。

他说，对方的贴文有他房间多张照片与其他详细信息，并上载到多个脸书租房群组。

记者上网时发现，盗用者是在5月中旬盗用照片发贴，并利用真正屋主的招租内容，将房间写得十分诱人，如“离地铁近、楼下有超市”等，但却不写明地址。

贺先生指出，对方也将房间租金设得较低，吸引急于找房的人上当。

“我们的房间租金当时开价是950元，但对方却设650元，足足少了300元。”

他猜测，对方应该会要求有兴趣求租者，先支付部分订金来骗钱。

“我们发现后，马上去许多租房网站发文曝光这名盗用者，也赶紧在盗用者的贴文下留言曝光此事，还及时制止了一位求租者上当。”

不少网民看了贺先生的留言后义愤填膺，纷纷称幸好屋主曝光，否则不知多少人会上当受骗。

贺先生透露，他已经针对此事报警。

“希望求租者能擦亮眼睛，千万不要轻易相信网上的出租信息。”

完整报道，请翻阅2023年5月21日的《新明日报》。