早报漫画展线上线下呈现“生活百态”

早报“生活百态”漫画展线上线下同步进行，公众可在榜鹅综合社区中心欣赏漫画并扫码了解漫画背后的故事。（陈渊庄摄）

图像在信息传播、身份认同和情感表达中有其重要作用，《联合早报》所刊登的既充满本地色彩又贴近民众生活的漫画，不仅为读者增加阅读趣味，也记录了生活的点滴。

《联合早报》“生活百态”线上线下漫画展星期天（5月21日）下午在榜鹅综合社区中心（One Punggol）一楼举行推介仪式。早报精选10名漫画作者的100幅曾在早报刊登过的漫画作品，公众可在早报网欣赏这些作品，并参与有奖投选活动。

能说明严肃复杂时事议题 开拓新思路新视角

永续发展与环境部长傅海燕担任推介仪式主宾，她致辞时分享了家中祖孙三代常常在早餐读报时交流漫画内容的温馨故事，她说：“我每次翻阅《联合早报》时，总是期待漫画出现。”

傅海燕说，视觉传播可以追溯至古文明时代的壁画，在新加坡争取独立前的特殊时期，图像在信息传播、身份认同和情感表达中也起了重要作用。时至今日，《联合早报》里既充满本地色彩又贴近民众生活的漫画，不仅为读者增加了阅读趣味，也记录了生活的点滴。

“今时今日，随着国人的教育水平越来越高，漫画的内容也变得更加成熟复杂，漫画作者使用言语映射和语带双关的手法，来进一步阐述和反思全球各种议题，以容易理解的方式来说明严肃又复杂的时事、政治、经济和永续发展等议题。有时漫画甚至还能为人们开拓新思路和新视角。”

《联合早报》执行总编辑韩咏梅在致辞中说：“漫画是最有亲和力的一种媒介。漫画不需要太多文字，它能用图像直接触达人类共同的想象，是最接地气的共同语言。”

100幅漫画中英双语出现在10座小贩中心

为庆祝创刊100周年，《联合早报》在5月20日至6月25日举办 “生活百态”线上线下漫画展，共展出饮食、环境、出行、科技和疫情主题的100幅精选漫画，漫画内容均以中英双语呈现。

当中有10幅会走进社区，在麦士威、中峇鲁、武吉知马、东海岸、 达曼裕廊、武吉坎贝拉、榜鹅、宏茂桥、高文，以及金文泰10座小贩中心展出。

这些小贩中心的桌面都会贴上漫画贴纸，食客只要用手机摄像镜头扫描上面的QR码，就可看到这些漫画，还有机会赢取奖品。

傅海燕说：“漫画作者不仅仅是擅长绘画的插画师，他们更是目光敏锐、观察入微的社会评论家。他们能够对广泛的议题进行及时的评议，让读者对眼前的问题进行更深入的思考。”

漫画展展出了陈聪明、李太里、蔡新友、何汉聪、卢芳楷、陈锐勤、庄明让、吴嘉禾、张进培，以及李会胜10名早报漫画作者的作品。

已故早报前美术员吴嘉禾的遗孀刘亚红（48岁，华文教师）和女儿也受邀出席活动。

刘亚红受访时说：“早报是一个非常暖心、有人情味的大家庭，很感谢早报没有忘记嘉禾。他2021年因病去世后我和女儿都很想念他，能在这里再次看到他的作品真的很激动。”

刘亚红说，吴嘉禾从1974年开始投稿，2000年加入早报当美术员，在2014年退休后仍陆陆续续给早报画了不少漫画。她希望女儿能像爸爸一样，将来从事一份喜欢的、适合自己的工作，为社会做出贡献。