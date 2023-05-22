借贷公司失火 幸保数万元现金

借贷商店清晨失火，滚滚浓烟冒出，店员事后赶到现场，从失火店铺“救出”数万元现金。

这起火患发生在星期一（5月22日）清晨6时30分，地点在大巴窑中第185座组屋一楼的借贷公司。

该组屋居民陈颖（36岁，质检员）受访时说，星期一早上开窗时看到浓烟冒出，本以为是有人焚烧冥纸，但烟雾越发呛鼻，于是报警。

由于商店上方是组屋单位，不少居民一大早就被疏散下楼，其中林女士（78岁）说她原本在睡觉，之后有警方敲门要求她下楼。

“我被黑烟呛到，那时候我紧张到来不及戴口罩。”

记者星期一早上抵达现场时，火势已经扑灭，但警方拉起封锁线，避免公众靠近。

不愿透露姓名的借贷公司店员说，他们上午11时才开门，星期一早上接到失火通知赶到现场查看情况。店主事后也到场，但不愿多谈。

据观察，公司的门和里面墙壁都被烧得焦黑，空气弥漫一股烧焦味，店员事后从店内拿出两袋装满钞票的塑料袋，相信是在火势“幸存”的现金。

这两袋塑料袋装有百元和50元钞票，数额估计多达6万元。另外，店员也透露店内的四台电脑都被烧毁。

新加坡民防部队证实接获通报，火势涉及底层单位，民防部队破门而入，用一只水枪灭火。作为预防措施，警方和民防部队也从受影响组屋疏散11人，无人在火患中受伤。

针对起火原因，民防部队已展开调查。

完整报道，请翻阅2023年5月22日的《新明日报》。