兄妹新中练羽球 一手掌握双文化

17岁的陈立瑄和14岁的妹妹陈斯琪时常往返新加坡和中国参加羽球训练，对这项运动的热爱成为兄妹俩熟练和掌握华语、探索中华文化的动力。

陈立瑄五岁时就被妈妈送到本地一家俱乐部接受羽球训练，最初的目的只是帮助瘦小的他强身健体。母亲是祖籍上海的新移民，他常常在假期去中国探亲时，与当地孩子一同参加短期羽球训练。

中国教练注重心理建设

第一次在上海体校训练时，快节奏且严格的课程令陈立瑄大为惊讶：当时正值12月，上海的气温比我国低约20度，而他与一同受训的当地学生，必须穿着短袖短裤绕羽球场跑30圈热身。

他说，教练这样做是为了培养学生的韧性，与注重技巧的本地教练不同，中国教练更注重学生的心理素质。“羽球打法万变不离其宗，所以，成败更取决于心态”。

经过数年训练，陈立瑄在2014年代表卍慈学校取得全国校际运动会羽球比赛东区第四名的成绩。

妹妹陈斯琪则是在六岁时受哥哥和爸爸的影响，也加入了俱乐部训练。在她看来，本地教练比中国教练更温和，比如在限时跑训练时，本地教练不会严厉催促学生。她笑着说：“虽然教练温柔，但我们可不能因此而松懈。”

每次从中国回来，教练都会夸陈斯琪挥拍更有自信。目前就读中正中学三年级的她，去年获得全国校际运动会羽球比赛东区第三名。

由于经常在新中两国训练羽球，兄妹俩能熟练地使用华语交流，对华族文化也理解得更深刻。两人一直保持优异的华文成绩，与中国留学生可以无障碍沟通。兄妹俩认为，掌握双语双文化不仅能帮助他们听懂中国教练的指导，提升羽球实力，更能开阔眼界。

陈斯琪说：“在中国训练后，我才真正理解‘天外有天、人外有人’这句话。”

他们的母亲刘恩曦（46岁，企业家）告诉记者，孩子们训练很累，虽然也曾心疼过，但看到他们全副身心爱上羽球、爱上双语双文化，她感到很欣慰。

她说：“山不厌高，海不厌深。我希望孩子们的眼光不拘泥于本地，而是以语言为媒介，以文化为基础，虚怀若谷，仰望星空。”