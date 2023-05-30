沈颖：除了能体现组屋真正价值 转售市场也为屋主带来保障

有公众在《新明日报》和民情联系组（REACH）联办的对话会上建议取消转售组屋市场，让屋主将单位卖回给建屋局，这个建议掀起讨论，身为主宾的沈颖认为转售组屋市场还是有存在的意义，除了能体现组屋的真正价值，也能为屋主尤其年长人士带来保障。

国家发展部兼外交部高级政务部长沈颖星期一（5月29日）晚上出席《新明日报》与民情联系组联办的《好好谈一谈之住屋大件事》对话会，连同公共政策咨询新加坡（KantarPublic Singapore）政策发展、评估与数据分析主管梁振雄博士、资深艺人林茹萍及105名现场观众，共同探讨政府组屋和社区生活等课题。UFM100.3电台DJ伟龙是对话会主持人。

一名公众戴先生在提问环节，建议政府应取消转售组屋市场，让有意卖房的屋主可以直接将单位卖回给建屋局，交由估价师来决定转售价。

转售组屋市场课题进而在对话会上引起热烈讨论，沈颖当下询问与会者的看法，结果超过半数举手反对取消转售组屋市场。

沈颖认为，转售组屋市场对国人来说利大于弊，尤其是对年长者和退休人士来说尤其重要。

她指出，转售组屋市场的存在，才能体现出组屋的真正价值。估价师必须在市场有交易的基础上才能估价，好比一般估价师会根据近期转售组屋的交易来估价。假设取消转售组屋市场，估价师便无从下手为组屋定价。

另一方面，转售组屋市场的房价实际反映了国家的整体经济。在经济好，居民收入提高和购买力增强的情况下，房价就会逐步上升，就会体现出组屋的价值。

沈颖强调，转售组屋市场的存在为广大国人提供自由选择的权利，对退休人士和年长者来说尤其重要。

“一些退休人士和低收入的屋主，即使没有收入或薪资不高，也能享受我国经济增长的果实。比方说，他们有套现、大屋换小屋的选项，也能考虑屋契回购、出租房子等。”

明年首批屋主入住社区关爱组屋 沈颖：当局将密切关注情况

明年第一批社区关爱组屋的屋主将入住，沈颖说，当局密切关注，将“边学边做、边做边学”。

沈颖说，社区关爱组屋是比较新的尝试，它是专门为年长者设计的组屋，设有共享活动空间和护理配套。目前年长者反应热烈，不少到建屋局参观示范单位。

建屋局于2021年推出本地第一批位于武吉巴督的社区关爱组屋，共有169个单位，屋主明年就可入住。

沈颖说，当局非常关注社区关爱组屋的试行过程，将根据实际情况作出进一步的调整，主要是累积经验。

沈颖说：“我们知道社会老龄化迫在眉睫，所以我们是边学边做、边做边学，尽快推出这一类的组屋房型来满足老龄化社会的需求。”

梁振雄：更多单身者渴望拥屋

疫情加大国人对住家空间的需求，近年来单身购屋者人数有增加趋势。

专注于人口、移民、公共住屋等相关社会研究的梁振雄观察到，受冠病疫情影响，国人对生活空间的需求有所提高。而在我国，购屋者主要有三大群体：核心家庭、单身人士和退休人士。

他在过去四五年的研究中发现，有越来越多35岁及以上的单身人士渴望拥有自己的屋子。

“对他们来说是一个所谓的经济保障，他不需要每月交租，有自己的房子以及私人空间。”

至于退休人士，他们四五十年前以优惠的价格买下屋子，在目前物价飞涨的情况下希望大屋换小屋，实现套现。

“所以不同群体的住屋需求，就可能造成短期的供不应求现象。”

林茹萍：多项政策 助年长者就地养老

多项政策帮助年长者就地养老。

本地资深艺人林茹萍昨在对话会指出，对年长者而言，退休金是否足够安享晚年是一个重要考量。

许多年长者都希望在熟悉的居住环境，有身边朋友一起就地养老。

她也说，拥有组屋的年长者可受惠于多项政策，帮助他们增加退休收入，就地养老。这包括通过屋契回购计划、大屋换小屋、乐龄安居花红（Silver Housing Bonus），或者出租房屋来增加每月收入。

需求最迫切 为年轻首购屋者提供更多援助

政府意识到刚结婚的年轻首次购屋者住屋需求最迫切，因此提供更多援助，包括新设的“首次购屋者（家长与夫妻）”优先组别。

沈颖指出，首次购屋的年轻夫妇群体不小，过去多场对话会中普遍都会谈论到这个群体，尤其是年长者担心孩子拿不到屋子，可能会延后生育计划，因此这个群体的住屋需求更为紧迫。

而建屋局近来新设立的首次购屋者（家长与夫妻）优先组别就让这个群体受惠，让他们有多一些抽签机会，也有更多预购单位预留给他们，让他们能够尽早申请到组屋。

沈颖表示，能理解一些年轻家庭希望住靠近父母，或靠近工作地点。但她提醒，等候时间也是十分重要的考量。（档案照）

林茹萍作为“过来人”补充说，她的孩子结婚时还没拿到屋子，有一段时间与她同住，生活习惯不同，或者年轻人感觉不够自由。

“跟父母住有好处，但自己搬出去组织小家庭也是有好处的。”

据之前报道，建屋局将在8月份的组屋销售活动推出上述优先组别，协助这些家庭拥有房子。

新优先组别设下三条件。首先，申购者必须是育有至少一个18岁及以下孩子的家庭，或是40岁及以下的夫妻。第二，他们从未拥有或出售任何住宅房地产。第三，他们过去五年没有机会选购预购组屋或剩余组屋。优先组别可在三方面获得购屋优势，包括在申购预购组屋或剩余组屋时有三次抽签机会、纳入家庭与育儿优先配屋计划（Family and Parenthood Priority Scheme，简称FPPS）、申购非成熟市镇的四房式或更小单位也将优先分配到保留给FPPS的单位。

首次购屋者定义：

首次购屋者的定义不仅于第一次购买的年轻人。

人们普遍认为首次购屋者指的是刚结婚或刚生育的年轻夫妇或年轻家庭，实际不然。

沈颖说，首次购屋者的定义更为广泛，只要是还没有享受过政府组屋津贴都算是首次购屋者。因此申请预购组屋的排队人群当中，有一部分并不来自年轻夫妇或年轻家庭。

例如，一对结婚二三十年的年长夫妇，过去购买转售组屋时并没有动用政府津贴，孩子大了，想卖掉现有屋子，买全新的预购组屋，也算是首次购屋者。

沈颖透露，这个年长的首次购屋群体实际上也不小。

申请非成熟市镇预购组屋 大多数三次内可搞定

申请非成熟市镇的预购组屋，绝大部分申购者三次内可“搞定”。

也是荷兰—武吉知马集选区议员的沈颖说，有年轻居民向她反馈，多次申请都无果。她了解后发现对方申请都是成熟市镇的预购组屋或剩余组屋。

“相对来说，如果他们申请的是非成熟市镇的预购组屋的话，那绝大部分的申请者三次之内就会成功，而很多其实最多两次就成功了。”

沈颖表示，能理解一些年轻家庭希望住靠近父母，或靠近工作地点。但她提醒，等候时间也是十分重要的考量。

梁振雄补充说，年轻购屋者必须考虑多方面因素，经济能力是最重要的考量。

一些年轻人希望住靠近父母，在成熟市镇没有推出预购组屋的情况下，转向转售组屋，但转售组屋的房贷压力较大。

“但是如果他们愿意搬到稍微远的地方，经济上或许比较能应付得来。”

出席的公众昨晚在对话会上讨论热络。（徐颖荃摄）

被邻居噪音困扰 妇女“有家不能回”

妇女指面对邻居的攻击性噪音，通过各管道求助不果只能租房。梁振雄博士指出过去两三年，平均每年有两万多起邻里噪音投诉。

参与昨晚对话会的公众牟女士披露，过去几年面临邻居的攻击性噪音，严重影响生活质量，导致她须服安眠药入睡，她多次报警并向建屋局求助无果，最后只好租房，称“有家不能回”，苦不堪言。

梁振雄认为，若邻居以噪音当“武器”，无论是针对或被针对，在本地的规范都无法被接受。他也指出，过去两三年里，平均每年有2万多起邻里噪音的相关投诉，去年数量有所改善，但仍是庞大的数字。

沈颖说，在探讨其他国家或城市如何解决噪音问题时，发现韩国有噪音体验中心，主要用来测试不同建筑材料的隔音功能。

不过噪音体验中心在我国主要是为了提升国人减少制造噪音的意识。

“平时我们在家里的一些举动，可能觉得声音不大，但可能楼下的人会听到很大的声响。”

蓄意制造噪音最难解决

针对牟女士情况，沈颖补充说，蓄意制造噪音是最难解决的邻里噪音纠纷，因为对方没有改变自己做法的意愿。这种情形下，虽然有邻里调解中心或邻里纠纷仲裁庭，但对方若不愿意配合，或当事人闭门不让任何人与其交谈，调解过程就可能会终止。

为此，国家发展部与文化、社区及青年部和律政部将联合成立一个专门的团队，希望从年底、小规模开始试行，由团队上门去进行调查，指定人员将被赋予更多调查和执行权限。