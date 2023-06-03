今年榴梿庆丰收 超市大促销引抢购潮

今年榴梿庆丰收，本地随处可见榴梿档，就连超市也卷入万果之王热潮，推出2元榴梿促销和榴梿自助餐等活动，争夺果王爱好者。

Durian Culture摊贩苏毕德（42岁）说，今年天气持续炎热，而去年则较多雨水，今年榴梿产量比去年多出约40%至50%。

由于竞争激烈，不得不出奇招，淡滨尼巨人超市星期五（6月2日）首次推出为期三天的榴梿自助派对，要让上门食客吃到饱，不少公众特意来体验。超市营销经理黄慧明说，榴梿自助餐分为48元和68元配套，提早上网预订能获得10元优惠，因此，一周前推出的1200位早鸟预定名额已经爆满。

食客陈秀兰（49岁，会计）说，她和朋友是抱着尝鲜心态来试一下榴梿自助餐，虽然38元的配套不能任吃猫山王和黑金榴梿，但是其他品种也出乎意料地美味。“去买一个个榴梿，我也不懂要怎么挑选，反而会觉得很麻烦。”

食客：现场开榴梿果肉新鲜

食客黄其恩（35岁，平面设计）说，之前他曾在别的地方吃过榴梿自助餐，价格也差不多，但是吃到的是冷冻榴梿，那是一次极差的体验。“今天吃的榴梿全部是老板现场开的，果肉非常新鲜，所以，感觉非常值得。”

淡滨尼巨人超市也从5月23日起开始了为期一个月的榴梿大甩卖，展卖品种包括红虾、猫山王、王中王、黑珍珠、D101和D13，最便宜的榴梿只卖2元，档口前更是人潮不断。

顾客王坤（幼师，34岁）没有购买2元榴梿，反而是买了三个共40元的D101。他说，2元榴梿体积太小，应该只是噱头；猫山王还是每公斤18元，在后港买也差不多是这个价。“不过，这里很多品种的榴梿是以一个个计价，还是比以公斤来算便宜。”

另一位顾客陈小娟（行政人员，61岁）说，她特意趁着超市促销来抢购。“一个小的红虾才5元，竟然还买四送一，最后一共买了10个才40元；因为是在超市，我还享有60岁以上的年长者折扣，真的非常划算。”

职总平价超市也推出榴梿大甩卖

职总平价超市星期五（2日）也在两家分行举行榴梿大甩卖，一早就吸引大批人潮。（白艳琳摄）

职总平价超市星期五也在勿洛北1街212座和裕廊商业区路（Jurong Gateway Road）135座的分行推出榴梿大甩卖，甘榜榴梿一个只需1.95元，但是只限前300位顾客，且每人限购两个。开卖前半小时，已经大排长龙。

职总平价超市下周末 老巴刹推出榴梿促销

职总发言人指出，星期五的榴梿大促销早上10点开始，不到一小时就卖光，共售出将近两吨的榴梿。由于顾客反应热烈，因此，红虾、D13榴梿也会陆续卖1.95元，直至星期天（4日）促销结束。

另外，职总平价超市也决定，下个周末在老巴刹推出另一场榴梿促销，详情有待公布。