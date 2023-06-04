夫妻骗89人近180万 有受害人破产

夫妻联手设装修骗局，89人损失近180万元，负责提控夫妻的主控官受访披露，骗局导致一些受害者婚姻破裂、毕生积蓄泡汤，甚至沦落到破产。

案情显示，夫妻俩案底累累，2015年双双因欺骗而被判入狱，出狱不久后再次犯案。

两人于2016年间搭档行骗，女被告叫朋友开装修公司，她和丈夫则在背后操控。两人设立展示厅，也在面簿宣传服务，以低廉价格与各种优惠和免费局部装修吸引顾客。

他们一边欺骗屋主找他们装修，另一方面骗承包商提供服务和材料。女被告于2017年被捕入狱，在保释期间又继续行骗，让屋主和装修商分别损失了4万2000元和3000元。

来自总检察署的副检察司（Deputy Public Prosecutor）胡俊伟表示，当局和警方彻查被告公司与受害屋主和承包商的合约和进出账记录，发现该公司只进不出，欺骗意图显而易见。

他也指警方过去数年调查了多起诈骗案，但夫妻两人的案件性质十分恶劣。

“他们不仅导致受害者婚姻破裂以及家庭关系紧张，也让众多屋主损失了毕生积蓄甚至破产，生活受到严重影响。”

女被告最终于2018年被判监逾七年，男被告则于2019年被判监五年半。

完整报道，请翻阅2023年6月4日的《新明日报》。