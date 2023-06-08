原籍我国脱口秀演员开MH370玩笑 维文道歉：不代表新加坡人观点

原籍新加坡的脱口秀演员在美国表演时，拿马来西亚航空MH370失联事件开玩笑。外交部长维文医生说，她的言辞不代表新加坡人的观点，新加坡人珍惜与马来西亚家人和朋友的关系，并向所有马国人道歉。

维文星期四（6月8日）回应马国麻坡国会议员赛沙迪关于脱口秀演员Jocelyn Chia的推文时，对她的“骇人言辞”表示震惊。

他说，她的言辞并不代表新加坡人的观点。“我们珍惜与马来西亚家人和朋友的关系，也对所有马来西亚人所造成的冒犯和伤害感到抱歉。”

我国驻马国最高专员梅农（Vanu Gopala Menon）星期四凌晨通过外交部发声明，对这名脱口秀演员无缘无故发出这些冒犯言论表示震惊，并向所有马来西亚人道歉。

我国驻马最高专员：政府绝不容忍伤害他人的言行

他说，新加坡政府绝不容忍伤害他人的言行，并强调这名表演者已不是新加坡人，她的言论不代表新加坡人的观点。

梅农指出，新马是彼此离得最近的邻居，双边关系深厚稳固，脱口秀演员的言论不仅无益，“更破坏了两国和两国人民的高度互信和紧密友谊”。

赞比里：拿空难当玩笑 毫无怜悯之心

马国外交部长赞比里星期三（7日）晚上发文告指出，拿空难当玩笑的行为，没有顾忌敏感，对马国人民和空难罹难者家属毫无怜悯之心。

赞比里说，这有违亚洲东方社会礼仪和文化价值观，这种行为不会被任何国家接受，更不会是反映任何政府的官方立场。

在新加坡出生长大，现已入籍美国的脱口秀演员Jocelyn Chia，日前在社媒平台TikTok上，发布一段她在美国纽约曼哈顿喜剧俱乐部“喜剧酒窖”（Comedy Cellar）的表演片段。一分多钟的视频里，她先是批评马来西亚当年“抛弃”新加坡，再嘲讽马国多年以后仍是“发展中国家”。

她说：“40年过去了，我们成为第一世界国家，而你们，马来西亚呢？你们现在是什么？还是一个发展中国家？”言语中还夹杂不少英语粗口。

她接着把马来西亚比喻成寻求复合的旧情人，想要跟新加坡重建关系。她以自问自答的方式说：“为什么你（马来西亚）40年来没有探望我（新加坡）？我（马来西亚）试过了，但你知道，我们的飞机不能飞。”

她接着说：“马航失联可不好笑，是吧？有些笑话，未必戳到点。”她还用手模仿飞机着陆的动作，并称这个笑话在新加坡可是“非常受落”。

Jocelyn Chia的推特、Instagram和脸书社媒账号目前处关闭状态，个人网站也无法登录。但她的影片早已在社媒上传开，并引来一片挞伐，大批网友谴责她把悲剧拿来当玩笑开。

空难者家属：不该拿他人的悲伤来开玩笑

一名空难者家属在TikTok发视频说，她的丈夫是MH370班机上的空服人员，她与儿子经历失去亲人的痛，儿子至今还在为失去父亲而哭泣。她说，Jocelyn Chia不该拿他人的悲伤来开玩笑。

据《新报》2019年的报道，Jocelyn Chia在成为全职脱口秀演员之前，曾是一名律师。

马航MH370客机2014年3月8日从吉隆坡飞往北京时，在起飞两小时后就与控制塔失去联系。当时机上载有227名乘客和12名机组人员。马国民航局2015年1月29日宣布客机失事，并推定机上所有人员遇难。飞机至今仍下落不明。