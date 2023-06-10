一家四口游飞禽公园 13岁女生被鹦鹉啄伤耳

趁学校假期到新加坡飞禽公园游玩，一家四口进入园区约15分钟后，一只白色鹦鹉突然飞到13岁女生肩膀上，张嘴猛啄女生左耳，导致鲜血直流。母亲见状伸手阻挡，结果也被鹦鹉啄伤。

家庭主妇陈玲丽（42岁）告诉《联合早报》，她和丈夫趁学校假期，在星期五（6月9日）带着13岁女儿和11岁儿子到飞禽公园游玩。

一家四口上午9时进入园区，约15分钟后走到神秘巴布亚区域。“女儿拍照时，一只白色鹦鹉突然飞到她的肩膀上，接着攻击她的左耳轮。”

看到女儿左耳鲜血直流，陈玲丽情急之下伸手尝试阻挡鹦鹉，结果手指也被啄了五下，丈夫这时介入赶走鹦鹉。

根据她提供的照片，女儿的左耳轮被啄出好几个伤口，但她当下没有感觉很疼痛，因此显得相当冷静。

陈玲丽说，事发后，一名清洁工帮忙联系管理员来帮忙。“我们后来带女儿到医院看诊，医生为女儿清洗和上药后就把伤口包扎起来。我也打了一支预防针，以防引发感染。”

万态保育集团：为伤者清理伤口 将保持联系

万态保育集团答复时说，职员事发后为受伤访客进行急救和清理伤口，集团会继续与伤者家人保持联系。

针对其他访客在社交媒体上提及手机和鞋子被啄的经历，发言人说：“我们正在训练鹦鹉，确保它不在人们身上栖息。这只葵花凤头鹦鹉已被转移到后院鸟舍，会继续接受训练。”

发言人提醒访客留意园区标志，不要触摸、喂食或伸出手去抓鸟儿，要保持安全距离。飞禽的喙和爪子相当锋利，也会被珠宝、钥匙和硬币等会反光的物品吸引，访客应避免将这些物品暴露在鸟类可接触到的地方。