单亲妈坠骗局 1.9万积蓄剩三元

诈骗案猖獗，靠当清洁工让两儿子念完大学的单亲妈妈，每天晚上定时查看银行户头，却仍不慎坠入钓鱼骗局，导致1万9000元积蓄被盗剩三元。

来自马国吉打的事主王女士（59岁）告诉记者，5月19日晚上约8时，银行里1万9000多元的积蓄突然被人转走。

担心钱被盗 每天查户头

她说，银行的钱被转走的案件层出不穷，导致这些年她养成一个习惯，就是每晚7时下班后，便会用手机检查银行户头查看余额，确保辛苦存下的血汗钱还在。

当晚她也同样检查了户头，岂料三个小时后，所有积蓄都被转走。

“那天晚上10点多，想去买水果但身上没钱，所以就去提款，岂料提款机一直取不出钱，当时以为是机器有问题，但尝试数台提款机都不果后，急忙拨电给银行客服，才惊知户头里的1万9162元8角的存款，被人分两次汇走。”

询及如何被骗，她称之前曾在脸书购买蜂蜜，当时卖家发链接给她下单，相信因此才误坠骗局。

据王女士说，网购的银蜂蜜500克只要32新元，平时这个价格只买到350克的银蜂蜜。

七年前来本地打拼的王女士，在红山一家按摩院当清洁工，月薪近1800元。过去几年省吃俭用，含辛茹苦供两个儿子念完大学。

她说早年赚到的钱都汇回去，后来儿子毕业了，就想存一笔钱当退休金，现在都没了。

她称万万没想到这样的事情会发生在她身上。“我的户头有提款限制，每天只能汇款1000元。那天钱被转走，也没收到短信通知，为什么会这样？”

完整报道，请翻阅2023年6月29日的《新明日报》。