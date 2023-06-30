被阻用配套 妇女杠上美容院惊动警方

称美容院职员豁免她使用期限，女顾客过去20年签下6万元配套，如今仍剩下约500次疗程未用，岂料日前光顾时，却无法兑换，还被人报警赶她走。美容院负责人称，女顾客无理取闹，作势打人才报警。

读者林美玲（56岁，经理）向《新明日报》申诉，2004年起都光顾乌节路同一家美容院，也签下37次的配套，共花6万6074元8角5分。她称，美容院职员都说配套没使用期限，还可与他人共用，因此当职员推销新配套时，为了支持对方，她仍会签下。

“每次签新配套，职员都会‘划掉’截止日期条款并签名，这些年来，美容院每周六帮我预留两个位，我就带家人一起去。”

林美玲名下最后一次购买的配套，是她弟媳在2021年10月付款898元8角购买，因此目前仍有逾2万元、共约500次疗程还未使用。

称顾客上门闹事，美容院职员报警。（受访者提供）

岂料，上个月美容院突然通知她，所有配套已经逾期。“我们约了在6月17日见面谈，他们要我买新的配套，最后谈到不欢而散。”

到了周六（24日）那天，她如常上门做疗程，但职员却不让她进入还报警，她过后报案并向消协投诉。

美容院负责人受访说，女顾客上个月突然拿着四张没有截止日期的配套发票，说要来做疗程，态度非常凶。职员为了安抚她，也先给她做疗程。

“但调查后，我们发现店里的发票副本有关期限的条款并没被划掉，因此无法确定她手上被划掉的发票是怎么回事。”

负责人也说，女顾客两次上门大闹，甚至还作势打人，因此才报警处理。警方受询时证实接获报案，案件还在调查中。

完整报道，请翻阅2023年6月30日的《新明日报》。