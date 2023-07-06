狮城客游普吉岛被赶下车 司机还挥棒恐吓

要载送到酒店就要多付钱！狮城游客被指不愿多付费，在普吉岛旅游时被司机赶下车，司机还拿“铁棒”作势要打狮城客，遭公众拍下视频放上网谴责。

这起事故发生在上星期天（7月2日）下午2时15分，地点在泰国普吉岛。

根据泰国《世界日报》报道，一名当地市民当时在普吉古镇一家知名咖啡店前，目睹了上述事件，因无法忍受司机的所作所为，才拍下过程并上载到脸书专页。

视频显示，一名身穿红衣的载客司机不知何故将一名游客赶下车。当时司机还手拿“铁棍”作势要打游客，并对游客指指点点怒骂对方。

身穿红白条纹上衣的男游客事后拖着两个行李下车在一旁等候，但司机仍不罢休，上前怒斥对方。

有关视频随后在网上疯传，网民纷纷谴责司机的行为。

报道指出，当地的旅游警察介入调查后，发现被赶下车的是狮城游客，双方现场发生争执，游客随后报警，警方当时正在寻找该名司机。

司机隔天到警局自首

不过，泰国英文报《普吉岛新闻》（The Phuket News）报道，载客司机隔天（3日）已经到普吉岛警察局自首。

普吉岛警察局之后在脸书发贴文指出，根据载客司机帕拉梅（Poramet Soraket，47岁）的口供，当时他载送一名叫法里斯的狮城游客。

司机指他们一般只会将乘客送到普吉镇，若要送至酒店，就必须多支付100泰铢（3.9新元）。

然而法里斯不愿多付任何钱，并且态度恶劣，还掏出手机拍下他的照片，这才导致他动怒，与对方发生争执。