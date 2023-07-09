入驻电商和私召车应用 旅巴业者：订票人数增20%

随着跨境出行需求走高，有巴士业者入驻电商平台和私召车应用平台，让乘客能查询从本地10多个上车地点前往马来西亚新山关卡、吉隆坡等地巴士的发车时间，并一键预订车票。受访业者透露，自平台开通后，订票人数增约20%。

有公众近期发现，可以通过电商平台Shopee和私召车平台Grab买到前往新山关卡的车票，价格每趟3元起。

《新明日报》记者试用以上服务发现，在Shopee手机应用中“我”（Me）选项里，点击“巴士和接驳”（Bus & Shuttle），就能输入包括新山关卡在内的数十个马国目的地，并有多个本地上车地点可选择，返程亦同。

不过，预订车票的服务在Grab平台上，只适用于已经开通电子钱包GrabPay的用户。公众可在“更多”（More）选项中，点击“巴士和渡轮”（Bus & Ferry），查看巴士趟次时间并买票。

星运旅游（Transtar）几个月前开始通过Shopee和Grab平台售票。

董事经理叶础辉接受《新明日报》访问时说，这是为应对往返新马的需求增加，而为乘客开辟的新选择。

“通过这两个平台出售巴士票得到不错的反响。”

他指出，乘客能在本地超过10个上车点上车，包括圣淘沙、樟宜机场和马西岭地铁站。“现阶段，大多数人都会直接去车站等，但由于不清楚趟次时间，可能需要等很久。”

通过平台预订车票能让公众对巴士发车时间一目了然，也能让业者预估上车人数，必要时增派车辆。

叶础辉透露，欧南园地铁站和史各士路（Scotts Road）前的通泰大厦（Thong Teck Building）巴士站是最热的上车地点，车票的价格从3元到11元不等。此外，两平台上也能买到去吉隆坡、马六甲和槟城等地的长途巴士车票。

汉达英达（Causeway Link）则不打算通过类似平台售票。公司副执行董事林镇芳说：“我们更像公交巴士，每5分钟到15分钟就会有一趟，很规律。”因此，公众可直接上车刷卡，若嫌拥挤就等下一班车。

完整报道，请翻阅2023年7月9日的《新明日报》。