阳光潮水齐唱民歌新谣 早报百岁诞辰共谱回忆

从新谣到民歌，上千名读者在一首首耳熟能详的经典老歌中，唱出与《联合早报》百年报庆的共同回忆。

“传唱百年——当新谣邂逅民歌”早报百年演唱会连唱两晚，星期天（7月9日）的第二场演出吸引了近2000人。不仅体育城华侨银行广场内1300个座位座无虚席，还有不少公众自带野餐垫、折叠椅，围坐在场地旁欣赏演出，日落时分开始飘雨，转播现场仍有不少公众撑伞听歌，共度这一难忘的夜晚。

傍晚7时左右天空中开始飘雨，但河滨走道的户外转播场地仍聚集了不少公众冒雨观看。（邝启聪摄）

演出入场券开放给早报俱乐部会员免费索取，很早就被预定一空。读者林顺明（50岁，销售经理）和妻子星期六在场外席地而坐,看完了演唱会后意犹未尽，星期天和三名家人再次前来观看。

黎沸挥、许美静、施孝荣、齐豫接连登台献唱，《爱如潮水》《阳光总在风雨后》等歌曲引发全场大合唱。

吴新迪：创刊100年走来 少不了读者

《联合早报》总编辑吴新迪在致辞中说：“从《南洋商报》创刊到《星洲日报》，这100年走过来，我们少不了读者，少不了你们。”

他希望读者们在若干年后，还会想起这样的夜晚，想起一起唱着这些陪伴大家长大的歌曲，共同庆祝早报100岁生日的集体记忆。

从听歌到阅读，一首首熟悉的新谣和民歌，如同《联合早报》一样，都是在场读者们生活中重要的感官记忆，承载了诸多回忆。图为早报读者在演唱会中动情高歌。（白艳琳摄）

不少早报的忠实读者提早来排队。在等候演唱会开场的时候，陈年旧（67岁，司机）一直在阅读当天的《联合早报》。

中学时培养起读报习惯的他，每天都会在清早大约五时去买报纸，花几个小时读报，从《星洲日报》到《联合早报》，一路和早报一起成长。

陈年旧说：“这场演唱会都是我们听了几十年的歌，有很多回忆。1979年，我和我太太一起看的第一场电影，主题曲就是齐豫的《橄榄树》。”

和丈夫一起来看演唱会的读者周秀珊（67岁，退休）每天早上第一件事就是读早报，以了解国际大事和本地新闻，她说没有看报纸就像缺少了精神粮食。

周秀珊说：“我读小学的时候就开始读报，还没结婚的时候家里就有订报纸了。现在是电子版和纸质的都有，家婆90多岁了还每天读早报。”

石菁慧（52岁，行政）和20岁的儿子等一家六口一同来看演唱会。她说：“新谣是我们一代人的集体记忆，陪伴我们长大，今天的每一首歌我们都很喜欢。孩子在爸爸的耳濡目染下也听了很多华语老歌。”

施孝荣（左起）、许美静、齐豫、黎沸挥连唱两晚，为观众们带来了一首首经典好歌，图为听众们用手机闪光灯亮成一片星海，四位歌手在演出后和全场观众合照。（邝启聪摄）

齐豫期许中文报永续经营 见证历史承教育责任

歌手齐豫和司仪对谈时说，新加坡是一个多语言、多种族的国家，每个官方语言都有自己的报纸，每一份报纸都非常重要。“放眼21世纪，中文是很重要的，它在未来世界里会是重要的国际语言。我们一定要永续经营、不只是传播资讯、文化传承、还要见证历史、有教育的责任。”

演出在全场大合唱《城里的月光》中圆满落幕。近2000人挥动着手中的闪光灯，汇聚成一片星海，共同互喊出一句“生日快乐”。

早报演唱会的主要赞助机构是面包物语、泰茂栈、华为国际和华侨银行，格力电器为支持伙伴，场地合作伙伴是新加坡体育城。