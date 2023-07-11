非法蔬果贩抢滩 廉价兜售被举报

武吉班让一带出现非法蔬果摊贩，巴刹小贩不满生意受影响，向当局举发，惊动警方到场调查。

《新明日报》读者于星期天（7月9日）发来视频，指武吉班让环路第259座组屋前的空地出现非法小贩，好几名年轻男子在空地售卖蔬果，引起警方前来关注。

记者星期天走访时，天不作美，三名相信是20来岁的男子正在将一箱箱的蔬菜搬到他处。

附近一名陈姓女摊贩受访时说，这群年轻人早上八九时就出现，并在该处“摆摊”卖蔬菜与水果，还带来至少五箱的蔬菜。她形容说，早上人潮络绎不绝，生意很好，连走道都寸步难行。

“过了没多久，我们就看到执法人员以及警员出现。”

附近菜摊李姓男负责人则告诉记者，当天早上摊位人流不多，才察觉到有非法小贩兜售蔬果，导致生意受到影响。

“我们就奇怪早上没人来买菜。我隔壁的摊贩就去绕了一圈，发现有人摆摊，我们就通知议员。”

据了解，当天连荣华议员正在走访该区，接获小贩反馈后，就迅速联系市镇会派人跟进。事后，警方也接获通知到场。

其中一名被指为非法摆摊的小贩，事后告诉记者，他们从巴西班让进货，之后再到全岛多个地点售卖，时间与地点不定。他也坦白承认，确实没有申请相关营业执照。

市镇会：第一时间执法 非法小贩不愿配合

荷兰—武吉班让市镇理事会回复《新明日报》询问时说，当局第一时间已获悉此事，并出动执法团队前去查看，但过程中，非法小贩却不愿配合。

“我们向警方寻求协助，非法小贩才停止生意。此外，我们也已将此事上报给新加坡食品局，以便与市镇会团队加强执法力度。”市镇会表示将密切关注事态发展。

完整报道，请翻阅2023年7月11日的《新明日报》。