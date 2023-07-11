摘星后与集团合作获赠公寓 了凡老板：生活仍朴实

摘下米其林一星后，了凡油鸡饭面老板从牛车水三房式组屋升级住进中峇鲁公寓，但生活依旧过得朴实无华，仍吃小贩食物、用脚踏车代步。

了凡油鸡饭面老板陈翰铭（58岁）在2016年7月成为世界第一名获得米其林一星的小贩，收获很多合作邀请。

其中，和“添好运”合作的和兴餐饮集团（Hersing Culinary）也在邀约名单中，陈翰铭认为“添好运”自从与和兴餐饮集团合作后成绩亮眼，因此决定和对方仔细讨论合作细节。

陈翰铭向《新明日报》忆述，以前工作时间长，生活劳累，现在终于有人帮忙。“我对管理一窍不通，如果没有和兴集团的帮助，相信自己还是会窝在楼上的小贩摊里忙得团团转。”

据了解，陈翰铭是以股东身份与和兴餐饮集团合作，他手持10%股份，集团主要负责分店事宜，他则负责食物品质。

在洽谈合作时，没有物质奢求的他，只想给妻女更优质的生活环境，因此选择房产作为合作条件之一。

和兴集团CEO张慧华（40岁）受访时透露，陈翰铭并没有拿过集团的花红，因此Highline Residences的三房式公寓便是集团赠予陈翰铭的“大花红”。这也是集团第一次赠送房产给合作伙伴。

从三房式组屋到三房式公寓，陈翰铭称，除了住处变大之外，他的生活方式依旧。他仍然几乎餐餐吃油鸡饭面，出行还是脚踏车代步。

他补充说，生活改变的真正含义不在于自己多有钱，而是在没有后顾之忧的情况下多多陪伴家人，并且可以专研食物如何做得更好。

完整报道，请翻阅2023年7月11日的《新明日报》。