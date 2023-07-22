平价庆金禧出书回忆贡献 过去四年回馈社会逾7.8亿元

在全世界人民饱受物价上涨冲击的当儿，让新加坡人买到负担得起的商品，是职总平价集团的使命，也是50年前全国职工总会在大巴窑中心设立首家职总超市的原因。

平价集团（Fairprice Group）星期六（7月22日）在滨海湾金沙举行金禧晚宴。李显龙总理以主宾身份发言时说，首家职总消费合作社超级市场（NTUC Welcome）1973年开业时，石油价格飙涨两倍，中东“十月战争”爆发也干扰物流链，让全球面对剧烈的通货膨胀。

以当时的新加坡为例，食品价格在一年之间就上涨了超过四成。李总理说：“政府知道必须采取紧急行动，以便让新加坡人能够买得起基本必需品。”

现在，人们再度面对高通货膨胀的问题，平价集团再度采取行动平抑物价，与此同时保证货品的供应，也通过数码转型和扩大货品种类，保持竞争力。

李总理说，平价集团始终如一的社会使命让它脱颖而出，继续让民众以实惠价格买到基本必需品，也给人们带来很大的心理安慰，尤其在这个充满不确定的时期。“我相信平价集团在未来许多年里，会继续为新加坡人做这件事。”

平价集团在晚宴上发声明，承诺继续专注于为日常必需品定下基准价格，保证人们负担得起食品和必需品的价格，以及保证供应。

平价集团总裁韦朴（Vipul Chawla）说，在过去十年，降低新加坡生活费的含义已经不局限于在超市提供负担得起的日常必需品，而是要实现让商品更便宜、体验更轻松的承诺。

他说：“无论我们的顾客身在何处，都能轻松获得服务，包括在舒适的客厅订购日用品、在食阁享用美味佳肴，以及享受简单的金融服务。这将为我们在未来几十年的成功做好准备。”

另外，在回馈社会方面，平价集团指过去四年以折扣、回扣和捐赠的形式向社区返还了超过7.8亿元，包括2022年返还的逾2亿元。集团预计，今年也能达到这个数字。

捐5000万元助低收入年长者

为了庆祝集团金禧，平价基金会也向健康生活基金（Health for Life Fund）捐出5000万元，让低收入年长者受益。这是平价基金历来最大的一笔单一捐款。

平价集团主席纪德坤说：“当我们回顾50年的努力和成就时，平价集团仍然忠于降低所有人的生活费，以及支持社区弱势群体的目标。这笔捐赠强化了我们坚定不移满足社区不同需求的承诺。”

健康生活基金主席林文兴说，这笔捐款将为老年人提供优质且负担得起的社区服务，让他们在晚年也能保持健康的生活方式。

平价集团推出两本纪念专书。在晚宴上呈献给李总理的实体书《平价的代价》（The Price of Being Fair），讲述平价集团在帮助新加坡人控制生活费的过程中，所做的尝试以及所取得的成就。

电子书《这需要很大的努力》（It Takes a Great Deal）则重点介绍过去50年来，50个对平价集团具有重要意义的人物、产品和地点。