早报百年报庆谢礼 VIP订户可传文章让亲友读全文

《联合早报》应用和网站推出崭新的“赠阅文章”功能，早报订户可分享订户专享内容，让非订户也能免费阅读全文，享有更愉悦的早报阅读体验。

这个新功能已在星期天（7月23日）凌晨启动。此前，只有早报订户可全篇阅读订户专享文章，非订户只能预览文章的前几段内容。

新功能推出后，凡早报VIP会员每月可赠阅五篇订户专享文章，也可生成链接发送给不同亲友，收到链接的亲友可免费阅读这篇好文。订户也可通过社交媒体平台把文章发送出去。

所有直接向新报业媒体集团订报的早报订户（包括数码、印刷版和平板账号）都自动成为早报VIP会员。

《联合早报》总编辑吴新迪星期天在早报百年报庆专栏作者交流会上致辞时，宣布这项消息。

吴新迪：看到好文顺手分享给亲友 是大势所趋

吴新迪说，专栏作者不时会反映，想要通过数码形式把自己的文章分享给朋友时，如果对方不是早报订户，他们就会被早报的收费墙挡下，无法打开文章。

“我们知道，大家在数码时代的一个阅读习惯，就是看到好文章，就会顺手分享给朋友，而自己也时常通过朋友的推荐，读了许多文章。对于有些人，这甚至是他们阅读文章的唯一来源。这是大势所趋。”

“从现在开始，只要你是订户，就可以把自己喜欢的新闻和文章分享给朋友，或者通过社交媒体群发出去。即使收到早报文章推荐的人不是订户，也能免费点开原本只有订户才能看到的文章和新闻。”

吴新迪说，这项“赠阅文章”功能是早报庆祝百年报庆之际，送给订户的一份礼物，以答谢大家多年来的支持。

“连带的，一般公众也将受惠。有了这个赠阅文章服务，我们希望我们的好新闻、好文章，能触及更多的人。”

更新早报应用 启用新功能

读者如果还未下载早报应用，可前往苹果商店或谷歌Play商店，下载最新的早报手机应用或平板电脑应用。凡支持至少iOS11，或Android 6操作系统的移动设备，都可装置最新早报应用。

至于已下载早报应用的读者，若数码设备还未启动“应用自动更新”功能，则须前往应用商店，先更新早报应用，才能看到“赠阅文章”的图标，并使用这项功能。

另一方面，订户赠阅的文章链接如果已过期，可选择再次赠阅同一篇文章，不过当月的赠阅余额会扣除一次。赠阅余额会在每月初重置。

约140人出席星期天在报业中心礼堂举行的早报专栏作者午餐交流会，部分出席者过后参与早报新闻室导览活动。