怒踢狮头阻儿参赛 父母大闹舞狮赛场被捕

义安城全国舞狮锦标赛分区赛场，星期六（7月29日）下午被人闹场，有参赛学员父母竟到场开骂，踢狮头阻儿子参赛。

这起事故发生在星期六下午4时，地点在西海岸民众联络所。

星期六是分区赛第一天，由各醒狮团A队参赛，不料赛事进行到第九支队伍，原本由“时代文化艺术坊”醒狮团出赛前，在布置道具之际突然一对夫妻冲进场地，与队员发生冲突，导致比赛中断。

当时现场有不少人，有公众录下事发时的视频，视频过后在社交媒体疯传。

根据时长五分钟的视频，一对男女从场外走进场内，红衣女子与身穿黑T恤的男子在现场开骂，大喊“没大没小”，女子还抬脚踢放在地上的狮头。

当时裁判与醒狮队员都上来劝阻男女，两人被带到场边后还不断指骂，多次推搡数名醒狮队员。一名队员站上凳子举手试图平息事件，但男女不予理会，又走进场地，还想破坏场地道具，直到后来几名裁判上前再三劝阻，两人才被带离场地。

记者走访现场，得知闹事男女竟是当时被闹场的醒狮团队员的父母。

据知情者透露，当时场面混乱，幸好主办方很快介入，场面很快就被控制住，之后警方也到场。

新加坡武术龙狮总会会长洪茂诚受访时说，“当时场面很快平息，比赛得以继续，队员调整好状态后，顺利完成了比赛。”

他指传统舞狮是传承中华文化的体育活动，能培养意志力、毅力与团队精神等优良品质，而且这项活动本身也非常安全，希望大众能继续支持这项运动。

警方受询时证实这起事件，并指一名58岁男子与51岁女子在公众滋扰的罪名下被捕，案件还在调查中。

完整报道，请翻阅2023年7月30日的《新明日报》。