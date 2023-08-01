网上结识“梦中情人” 退休妇被骗逾万元

先是被“男友”骗1300元购买iTunes卡，然后又为韩国梦中情人购买机械材料，前后掏出1万4000余元，退休妇为爱冲昏头，两度坠爱情骗局。

已退休的中年妇王女士去年6月在脸书上结识一名叫安迪的男子，两人聊了五个月后，对方要求她帮忙购买价值50元的iTunes卡。

王女士对iTunes卡不熟悉，遵从对方指示购买后，对方便将数额增加至250元。

有一次她到乌节路购买iTunes卡后，安迪称卡已经过期，王女士返回便利商店跟职员争论时，惊动警员上门，当时警员曾警告她这是个骗局，但她执迷不悟。

安迪陆续向她索取更多钱，又不断延后见面日期，她才确信对方是骗子，但已被骗走1300元。

今年5月7日，王女士又透过脸书认识一名自称是阿尔文的男子，对方称父亲是韩国人、母亲是马来西亚槟城人，他则住在悉尼。

她称，阿尔文温文尔雅，非常关注她的生活，她也直接挑明曾被骗过，还跟对方说若谈及钱，他们就连朋友也做不成。

怎料，阿尔文也称自己是投资骗局的受害者，两人之后相谈甚欢，王女士逐渐信任和爱慕对方。

阿尔文后来称，在泰国进行一个项目，需要王女士帮他查看聚碳酸酯（Polycarbonate）的价格，并给了她一个公司的联系。

王女士搜索该公司确认属实后，着手帮忙联系对方订购200公斤的货，钱由阿尔文支付。

连续进行两笔交易后，阿尔文说需要再购买100公斤的材料，但他只有5万3000澳币（约4万7000新元），连一半都支付不了，于是向王女士求助。

王女士跟公司成功接洽后拿到货，但运费和经手费需要他们支付，她一时心软便汇了6155新元给公司。

完整报道，请翻阅2023年8月1日的《新明日报》。