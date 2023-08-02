疑德士碰撞行动辅助工具 阿叔与司机爆冲

疑行动辅助工具与德士碰撞，骑士先是扫把袭人，再拿拖把猛打，德士司机还击，将骑士打倒在地。

这起打架事件发生于星期二（8月1日）下午4时57分，地点是后港5道第307座组屋楼下的露天停车场。

脸书专页SG Road Vigilante事后发布的一段视频显示，一辆德士和行动辅助工具停在一个停车位上，行动辅助工具相信属于穿着格子上衣的阿叔。

画面显示，戴帽子的德士司机正与闻声而来的目击者解释事情经过，轮椅阿叔则是走到对面的组屋，不久后手持一把拖把，怒气冲冲地走回停车场。

接着，阿叔径直冲到司机面前，用拖把打了对方三下，德士司机原本用手遮脸自卫，然后迅速还击，一拳将阿叔击倒在地，再暴打了约八下。

阿叔被打到倒地后，还试图和德士司机抢夺拖把。（视频截图）

德士司机之后试图夺走阿叔手中的拖把时，不慎跌坐在地，但他迅速站了起来，再次打了阿叔两下。他成功夺走拖把后，再用拖把打了阿叔的头部两下。

《新命日报》记者星期三（2日）走访现场，目击者王先生（68岁，餐馆员工）形容，阿叔先是拿了扫把攻击德士司机，中途离开后才拿来拖把二次攻击。由于力度过重，铝制的拖把甚至断裂。

他说，到了最后，阿叔还想用拖把击打德士的车镜，所幸旁边的一对男女立刻上前制止。

女子将德士司机拉到一旁，男子则站到两人中间，防止他们继续打架。这时，还有几名围观公众上前劝阻，事情才告一段落。

警方受询时证实，年龄分别为64岁与65岁的男子起冲突受轻伤，两人均拒绝送院。他们目前正协助警方调查，调查进行中。

完整报道，请翻阅2023年8月2日的《新明日报》。