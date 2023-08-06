保安遇求职骗局失15万元

保安遭遇求职骗局，拿不回15万元后，他联系骗子扬言报警，岂料对方说：“你可以把报案记录寄给我们！”

苦主莫汉（44岁，保安）联系《新明日报》，公开受骗的经历和过程。

莫汉告诉记者，6月19日他在Telegram平台收到来自“Ambient Revue.com”的信息，对方称可提供工作。

莫汉表示感兴趣后，一名叫“Yu Thing”的女子联络他，并让他在某网站上注册账号，以通过在网上完成任务来挣取佣金，但需要先垫钱才能接到任务。

“对方说完成35项任务后，就可把钱跟佣金一并取出，但过程中必须先转账垫钱，才能完成任务。”

莫汉不疑有他，为了完成这35项任务，他从6月19日至7月28日期间，给不同的账号转账13次，甚至在短短一天内转了5万9355元。这期间，他一共转出15万5081元。

然而当莫汉要求取钱时，对方要求他再垫付12万元，才使他觉得事有蹊跷。

“之前他们说完成任务就可取钱，我完成后，对方却说我完成任务的时间太慢了，需要再垫付12万元，我这才发觉可能被骗了。”

莫汉说，他随后也告诉对方他会报警，但对方表示无所谓。“对方竟然让我把报警记录寄给他们，说他们会跟进，随后就联络不上了。”

警方受询时证实接获上述报案，案件正在调查中。

完整报道，请翻阅2023年8月6日的《新明日报》。