让心脏病发病患坐着接受CPR 医生吊牌三个月

42岁男病人哮喘发作到诊所看医生，坐着进行治疗时突然心脏病发，医生因对坐着的病人进行心肺复苏术，减低了病人存活率，被指未达专业标准，被令吊牌三个月。

来自马来西亚的医生何子云（音译，Ho Tze Woon）面对一项控状，指他未能提供符合预期质量的专业服务，案件早前已由新加坡医药理事会的纪律审裁庭审理，当时判他停牌九个月。

何子云针对刑罚和裁决上诉，案件星期一（8月7日）早上在三司特别庭进行审理。经由讨论后，三司维持裁决的原判，但将刑罚减至停牌三个月。三司将在稍后发表书面裁决，以做出完整阐明。

由朱迪柏拉卡斯（Judith Prakash）、郑永光和庄泓翔组成的三司审理此案。

庭上透露，当年33岁的何子云于2017年在诊所看诊时发生事故，当时他已有七年行医经验，病人则是一名42岁的男子。

该男子当时因气喘前往看诊，何子云断定病人哮喘病发。医生助理为病人使用喷雾器（nebuliser）时，病人突然心脏病发，失去意识。

病人送院一周后不治

病人心脏病发时，一直是坐着的姿势。医护人员之后将病人送院，他在一周后不治。

庭上透露，何子云为病人进行心肺复苏术（CPR）时，病人一直都是坐着，而非躺下的姿势。

医理会的代表律师陈词时指出，专家认为，何子云进行的是无效的心肺复苏术，这使得病人的存活率降减。

但何子云的代表律师辩护时称，病人本身健康就有问题，即使进行有效的心肺复苏术，存活率或许也不会很高。

三司虽同意何子云应该让病人躺下，以便更有效进行心肺复苏术，但指出，在医院外心脏病发的病人，原本就有很高的死亡率。

经由讨论后，三司维持裁决的原判，但将刑罚减至停牌三个月。

完整报道，请翻阅2023年8月7日的《新明日报》。