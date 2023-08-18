南益王梨产品停产 本地超市掀抢购热

马国92年老字号南益王梨公司将在年底停产黄梨产品，标志性的黄梨罐头和果汁是几代人成长的回忆，停产宣布消息一出，本地也掀起抢购热潮，有超市卖断货。

《新明日报》早前报道，92年老字号南益王梨公司（LEE）即将转型种植油棕，位于马来西亚士姑来八哩半的罐头加工厂今年底也不再生产罐头黄梨，引起各界关注。

承载着几代人回忆的南益王梨产品，一直在新马两地热销。公司即将在今年底停产的消息一出，有本地超市就注意到相关产品的销量激增。

昇菘发言人回复《新明日报》询问时就说，南益王梨旗下100%黄梨汁的销量最近显著增加，是往常的两倍多，目前超市里这款商品的库存有限。

职总平价超市的南益王梨黄梨汁销量涨势也明显，比之前多了50%至80%。不过职总平价超市告诉《新明日报》，罐头黄梨片和黄梨丁的销量没有显著增加。

有超市南益王梨产品已售罄

《新明日报》记者星期四（8月17日）下午走访位于大巴窑的两间职总平价超市，被告知南益王梨的黄梨汁和罐头产品都已售罄。有超市职员透露，相关产品最近相当热销直接卖断货，至于何时补货则不清楚。《新明日报》已就此发出询问，职总平价超市回应说黄梨汁的库存仍然充足。

工厂位于马国的南益王梨公司其实是本地品牌，本地商人李光前和襟弟林忠国，也即林义顺的长子，于1930年合伙收购柔佛的南洋黄梨厂后，并将其易名为“南益王梨公司”。

根据公司的官方网站，该公司主力生产罐头黄梨，有圈形黄梨、黄梨果汁、少糖和辣椒口味黄梨等，罐头黄梨不仅在马新两地热销，也出口到欧美、日本和中东等国家。

完整报道，请翻阅2023年8月18日的《新明日报》。