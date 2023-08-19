候选人证书颁发后 总统选举接下来有哪些看头

总统选举委员会星期五（8月18日）发出候选人合格证书，三名符合资格的参选人可在提名日（8月22日）前往人民协会总部办理提名手续。

提名日当天会发生什么事情？从现在到投票日又有哪些看点？《联合早报》为你整理出总统选举的完整流程。

颁发候选人合格证书—8月18日

选举局共向三人发出候选人合格证书。符合竞选总统资格的是：前国务资政尚达曼、新加坡政府投资公司前首席投资官黄国松，以及职总英康前总裁陈钦亮。

候选人合格证书是参选人在提名日当天，办理提名手续时须提交的文件之一。

提名日—8月22日

合格选民会在提名日的两到三个工作日后，通过邮寄方式收到投票卡。

如果你在投票日前仍未收到投票卡，可使用Singpass登入选举局网站，查阅并打印电子投票卡。选民也可到选举局求助，打印电子投票卡。

竞选期—8月22日至30日

尚达曼已公布竞选口号为“相互敬重”；陈钦亮的口号则是“恢复信任，给我们希望”。

前国务资政尚达曼（左一）7月26日下午在夫人珍一藤木（左二）的陪同下召开记者会，公布竞选口号，并介绍他的助选团成员。（何家俊摄）

尚达曼的助选团成员是：提名人新加坡宗乡会馆联合总会会长蔡其生、附议者新加坡回教理事会前主席阿拉米慕沙，以及包括悦榕控股执行主席何光平、前公务员首长林祥源、导演陈子谦和全国职工总会会长雷家英在内的八名赞成者。

职总英康前总裁陈钦亮（左）协同夫人郑㛢𤪧（右）于8月11日召开记者会介绍他的总统选举助选团队。（海峡时报）

陈钦亮的提名人，则是曾在2011年与他参加同一届总统选举的陈如斯，附议者是反对党人民之声秘书长林鼎。三名已知的赞成者是博客梁实轩、商人杨锦铭，以及曾代表人民之声参加大选的私人金融领域业务发展经理普拉布（Prabu Ramachandran）。

新加坡政府投资公司前首席投资官黄国松（前）7月19日上午11时在未婚妻刘以真（后排右三）和家人的陪同下，到选举局领取候选人合格证书申请表格。（海峡时报）

黄国松目前还未公布竞选口号和助选团。

不鼓励办群众大会 候选人仍可发表竞选广播

有别于2011年总统选举竞选期间，每名候选人可在指定地点举行一次竞选群众大会，选举局不鼓励本届候选人举办竞选群众集会，也不会设指定的集会场地。

选举局解释，竞选群众集会的性质和形式可能造成分化，与民选总统的团结作用不符。

不过，候选人若仍有意举行竞选群众集会，须向警方申请准证。基于安全和保安考量，候选人可考虑在体育馆或室内场地举行集会。

此外，候选人也可通过竞选广播和电视访谈节目，发表参选立场。

8月24日：第一场总统候选人竞选广播

每一名候选人有两次各10分钟的竞选广播时段，可通过四种官方语言进行

广播通过19个电视和电台频道播出

8月27日：候选人回答年轻新加坡人问题的视频

《海峡时报》网站和社媒平台推出

8月28日：候选人电视访谈节目

新传媒新闻台CNA制播，CNA的YouTube和脸书进行直播

新传媒5频道于8月29日重播节目

8月30日：第二场总统候选人竞选广播

形式与第一场一样

冷静日—8月31日

冷静日和投票日全面禁止付费和免费的竞选广告，包括网络竞选广告。

至于在冷静日之前已合法发布、且发布后保持不变的网络竞选广告，不必删除。不过，在冷静日和投票日重新发布现有的广告，包括分享、转发、重贴广告等，都被视为重新发布广告，都属被禁止行为。

投票日—9月1日

投票日是公定假日，投票活动从早上8时举行至晚上8时。选民须带着投票卡以及身份证件（含Singpass电子身份证）前往指定投票站。

选民除了可通过Singpass里的电子投票卡和选举局网站，查看投票站的排队情况，也可扫描投票卡上的QR码，查询所属投票站的排队人数。

选举局这回将使用新设计的Ｘ字投票印章。选举局鼓励选民使用投票印章来投票，不过选民也可用自带的笔来画Ｘ投票。