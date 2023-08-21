涉洗黑钱多名被告爱到夜店 豪砸百万吊花钱

疫情前活跃于滨海广场，疫情后转换到乌节路一带高级会所，知情人士透露，近期涉及天价洗钱案的“福建帮”，常去喝酒、唱歌以及吊花，花费高达上百万元。

《新明日报》连日来报道，10名外国人疑涉及伪造文件和洗黑钱等罪行落网被控，涉及财物总值约10亿元，相信是本地近年来涉款金额最大的犯罪活动。

被控的10人是苏海金（40岁）、苏宝林（41岁）、苏剑锋（35岁）、张瑞进（44岁）、林宝颖（43岁）、王水明（42岁）、陈清远（33岁）、苏文强（31岁）、王宝森（31岁）和王德海（34岁）。涉案者都来自中国福建，号称为“福建帮”。

有知情人士向《新明日报》透露，“福建帮”常到夜店吊花，有时吊花钱高达百万元。

据了解，疫情暴发前，“福建帮”在滨海广场一带的高级夜店消费，疫情后，他们就转移阵地，经常到乌节路一带的高级夜店光顾。

“他们在新加坡至少已经六七年，那些被逮捕的人当中，有一些我见过。他们平常生活都很高调，喜欢驾名牌车如蓝宝基尼和法拉利等。”

知情人士也透露，“福建帮”到高级夜店消费时，陪伴的都是中国籍的女郎，加上消费方式奢侈，因此才声名大噪。

“他们之前到夜店来玩，行径都是很高调的。”

记者按照线索调查后发现，这些高级夜店，烈酒的价格不菲，套房多数以金碧辉煌为主题，营造出一种高贵奢华的气氛。

另外，有知情者也透露说，“福建帮”一行人也喜欢到高岛屋（Takashimaya）购物。

完整报道，请翻阅2023年8月21日的《新明日报》。