不满巴士饮酒被劝阻 七旬翁打断车长鼻骨

七旬老汉和友人喝醉酒搭巴士，两人不仅没戴口罩还上巴士后继续喝，车长按照总公司指示停车锁门，老汉因此暴怒对车长拳打脚踢，导致车长鼻骨骨折移位，住院七天。

被告阿穆德本罗宾逊（71岁）面对共12项包括蓄意伤人致重伤的控状，他承认其中五项，余项交由法官下判时一并考虑。受害者是62岁的巴士车长。

根据案情，这起事件发生在2021年11月2日早上10时许。

当时被告与同伙喝醉酒，上了一辆前进新加坡（Go-Ahead）2号的双层巴士。受害者见他们没有戴口罩，就要求他们这么做。

两人没有听从，手里拿着啤酒罐，找到座位坐下后，继续喝酒。受害者又上前让他们戴上口罩，但两人不理会，他只好回去继续开巴士，并向总公司汇报，之后按公司指示，将巴士停在路旁，并锁上车门。

两人发现巴士停下后十分生气，上前找受害者对质，对受害者喊叫、骂脏话，多次踢车门，要求受害者开门。

被告拉着受害者的T恤，同伙则捉住受害者的手臂不让他挣脱，被告再向受害者的头和脸挥拳，还用脚踢他的头和身体四五次。

两人之后回到座位，但被告随即又折返去踢受害者，导致受害者鼻骨骨折移位，左侧胸部挫伤，之后住院七天。

期间，车门意外打开，两人随即逃之夭夭。

案发过程都被车上的电眼拍下。

当时巴士停在樟宜高尔夫俱乐部附近的巴士站，车上乘客报警，指巴士车长被打。

被告的同伙在落网后被控上法庭，于在2021年认罪，被判坐牢10个月。

被告星期一（8月21日）在庭上认罪，案件展期下判。

完整报道，请翻阅2023年8月22日的《新明日报》。