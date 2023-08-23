【热点评论】住屋政策大改革 回归“居者有其屋”初衷

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新组屋分类明年下半年起将彻底改变，按地段类别分成“标准”、“优选”、“黄金”三类组屋；地点越“优”津贴越高，但限制也相对更严格。

新措施生效后，单身者购屋选项放宽，终于不必再受地区所限，可购买所有地段的预购组屋二房式灵活单位。至于转售组屋，则在开放所有地段的同时，为优选地段和黄金地段均设住房附加收入顶限。建屋局一手放宽一手收紧，背后有哪些思考？

李显龙总理在国庆群众大会上宣布消息时强调：新框架是为了更好地实现三大目标：确保组屋人人买得起，维护各市镇不同社群的良好融合，确保购屋政策对所有购屋者更公平。

公共住屋政策31年来的这项最大改革，核心精神何在？该如何在满足国人不同欲望和顺应市场力量之际，坚守建国以来“居者有其屋”的政策初衷，维护住屋作为国家建设和社会融合一大基石的理念？

8月23日星期三中午12时正，《热点评论》直播节目：“住屋政策大改革，回归‘居者有其屋’初衷”，《联合早报》副总编辑吴新慧、国大商学院房地产系学者程天富、青少年受众群 HeyKaki 主编李熙爱，一起畅谈影响每一个人的“房事”。节目主持是《联合早报》高级记者杨浚鑫。欢迎上《联合早报》各数码平台：早报网、联合早报脸书、早报Kopitiam脸书、早报YouTube频道观看，参与互动讨论。