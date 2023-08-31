阿窿公开欠债人地址 50人上门“讨赠品”

投资外汇失利，阿叔一年多内欠下15万元阿窿债，指阿窿为了追债，至少七次贴文“送礼”，公开阿叔的地址，约50陌生人上门。

一位不愿透露姓名的阿叔（53岁，私召车司机）向《新明日报》申诉，他因向阿窿借钱，频频被骚扰追债。阿叔透露说，去年投资了外汇，却碰上俄乌战争，结果损失1万2000美金（约1万6188新元）。

“我为钱发愁时，偶然看到来自阿窿的短信，声称能提供经济支援。”

情急之下，阿叔联络阿窿，以20％的利息借了750元。岂料，利滚利之下，阿叔只能找其他阿窿借钱还债，最大一笔是5000元，最终欠下10组阿窿钱，共15万元。他透露说，原本应该在8月20日还债，但实在偿还不了，阿窿当晚就来电警告他。

“隔一天（21日），开始有人频频上门，称是要领取赠品。每天会有约五六人上门，星期六的人最多，共20组人上门，带来不少困扰。后来，我才发现有人假冒我，至少七次在Telegram群组上谎称要免费赠送榴梿、头盔、投影机、脚踏车和风扇等物品。”

阿叔透露，上门的公众前后约50人，他们从Telegram群组看到贴文后，向发贴人询问地址后再上门。

“相信这是阿窿骚扰的手法，事已至此，想要还清债是难上加难，目前只希望阿窿不再骚扰我与家人。”他无奈透露说，警方表示阿窿在社交媒体上注册了很多假账号，要彻查的话并不容易。警方受询时证实接获报案。

完整报道，请翻阅2023年8月31日的《新明日报》。