早报回馈订户支持 赠1万5000红龟粿

为了感谢订户一直以来的支持，《联合早报》将送出1万5000份吉祥红龟粿。

红龟粿象征喜庆和长寿。在早报百年报庆之际，我们希望把满满的祝福送给读者朋友，一同分享这份喜悦。

从星期三（9月6日）起，所有早报订户将陆续在住家信箱里收到一张礼品卡。订户只须在10月8日之前，前往任何参与活动的吉祥食品分店，并出示原版实体礼品卡，即可换取一盒两个经典口味的吉祥红龟粿。

赠送数量有限，请订户务必抓紧时间进行兑换。

活动进行期间，早报订户还可享有独家折扣，13元便可购买六个经典口味和两个创新口味的吉祥红龟粿。

自1988年开业至今，吉祥食品已经营了30多载，跟早报一样坚持品质。我们衷心希望订户会喜爱这份礼物。

以下是领取地点：

1. 滨海湾联通广场（Marina Bay Link Mall）#B2-28

周一至周五: 上午8时 – 下午6时

周末: 休

2. 新达城财富之泉 B1

周一至星期日: 上午11时 – 晚上9时

3. 武吉士村（Bugis Village）

周一至星期日: 早上7时 – 晚上7时

4. 狮城大厦（Plaza Singapura）

六楼Kopitiam

周一至星期日：上午11时 – 晚上9时

5. 裕廊坊1（Jurong Point 1）

三楼Kopitiam

周一至星期日: 上午11时 – 晚上9时

6. 武吉班让大厦（Bukit Panjang Plaza）

一楼

周一至星期日: 上午11时 – 晚上9时

7. 太阳广场（Sun Plaza）

一楼

周一至星期日: 上午11时 – 晚上8时