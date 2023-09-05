早报回馈订户支持 赠1万5000红龟粿

为了感谢订户一直以来的支持，《联合早报》将送出1万5000份吉祥红龟粿。
红龟粿象征喜庆和长寿。在早报百年报庆之际，我们希望把满满的祝福送给读者朋友，一同分享这份喜悦。
从星期三（9月6日）起，所有早报订户将陆续在住家信箱里收到一张礼品卡。订户只须在10月8日之前，前往任何参与活动的吉祥食品分店，并出示原版实体礼品卡，即可换取一盒两个经典口味的吉祥红龟粿。
赠送数量有限，请订户务必抓紧时间进行兑换。
活动进行期间，早报订户还可享有独家折扣，13元便可购买六个经典口味和两个创新口味的吉祥红龟粿。
自1988年开业至今，吉祥食品已经营了30多载，跟早报一样坚持品质。我们衷心希望订户会喜爱这份礼物。
以下是领取地点：
1. 滨海湾联通广场（Marina Bay Link Mall）#B2-28
周一至周五: 上午8时 – 下午6时
周末: 休
2. 新达城财富之泉 B1
周一至星期日: 上午11时 – 晚上9时
3. 武吉士村（Bugis Village）
周一至星期日: 早上7时 – 晚上7时
4. 狮城大厦（Plaza Singapura）
六楼Kopitiam
周一至星期日：上午11时 – 晚上9时
5. 裕廊坊1（Jurong Point 1）
三楼Kopitiam
周一至星期日: 上午11时 – 晚上9时
6. 武吉班让大厦（Bukit Panjang Plaza）
一楼
周一至星期日: 上午11时 – 晚上9时
7. 太阳广场（Sun Plaza）
一楼
周一至星期日: 上午11时 – 晚上8时