《百年如新》特辑 图文并茂邀读者共谱精彩

9月是丰收时节，也是团圆的季节。9月6日就是《联合早报》创刊百年的生日，早报秉承五年出版一次纪念特辑的传统，随报附送百余页的《百年如新》印刷特辑，向读者和伙伴汇报这一路的收获，跟我们的过去团聚，积攒能量迎向未来。

《联合早报》由创刊于1923年的《南洋商报》和1929年创立的《星洲日报》在1983年合并而成，现在是以新报业媒体信托的方式继续向前。我们的故事值得细细梳理、娓娓道来。

这次的《百年如新》特辑，以“早事记”“早生态”及“早相随”三个篇章，呈现早报这些年来的变化与挑战、新闻发展，以及与读者和社会各界的深厚情谊。

配合百年报庆而制作一系列、全媒体特备项目即将在星期三（9月6日）登场，让读者比较完整地了解早报的过去。特辑中的“早事记”篇章，就从中摘选，为读者叙述老报人、老同事的精彩故事。

这个篇章重点剖析了早报过去10年的数码转型之路，当中的苦辣酸甜和挑战可能不亚于40年前的合并，我们也在探问，生成式人工智能要是更发达而主导未来，又会给新闻工作者和媒体带来怎样的巨变？

“早生态”篇章则是把镜头推远，让读者认识到早报的成长离不开新加坡的发展。我们必须心怀新加坡，放眼东南亚乃至全球，布局解析国际大事，包括对中国新闻的独特视角。我们也跟文化商业机构和合作伙伴建立密切联系，打造具有早报特色的生态圈。

“早相随”回顾了这一年来我们为答谢读者所办的各类庆祝活动，包括创办读者俱乐部进一步拉近跟读者的关系，以及培养年轻读者。

百年彩色特辑图文并茂，一些多年来合作的企业与商家也献上他们的祝语和特别内容企划，让整份特辑更具收藏价值。

我们的过去并不黑白，未来也会充满色彩。我们的故事还在续写，愿我们百年光华，百年如新。