逾30早报人完成使命 口述史料交国家档案馆保存

历时一年多筹备、30多名在职和前早报人担任访员、加起来200多个小时的访问，《联合早报》首个口述历史项目终于完成。

1923年创立的《南洋商报》与1929年创立的《星洲日报》在1983年合并为《联合早报》。

《联合早报》总编辑吴新迪在《我们——联合早报口述历史》一书的序文中说，从广义来说，不论曾经在《南洋商报》《星洲日报》还是《联合早报》工作过的，都可以称为早报人。

他说：“据我们的资料，三家报馆的历任总编辑或主笔大约有30多人。上个世纪20和30年代，总编辑的更换相对比较频繁，保守估算，在这些总编辑领导之下，单单在新闻室工作过的早报人，应该至少超过1万人。”

即便国家档案馆收录了将近20位老报人的访谈记录，但相对于百年光阴的早报历程，这些记录仍有许多空白待填补。

口述历史项目 历时近两年筹备

为了庆祝《联合早报》创报百年，早报于2021年年底便开始着手筹划“联合早报口述历史项目”。项目受到超过30名在职及退休同事的响应，纷纷报名担任访员。

最终，有37名老报人答应接受访问，通过每人大约总长六小时，分四次进行的一对一口述历史访问，分享了他们的报业生涯。

此次口述历史项目的统筹、《思想中国》主编周雁冰说，项目得到同事大力支持，担起联系与访问老报人、研究及整理相关资料的工作，才能顺利展开并完成。她说：“访员把基本功都做好了，我们整理成网站或其他媒介的发表工作就相对轻松了，也才有那么厚重的材料可以一并移交给国家档案馆。”

联合早报口述历史项目小组成员，左起为统筹周雁冰、苏伟婷及钟思恩（曾敬涵不在照片里）。（易吉娜摄）

受访的老报人除了记者与编辑，也包括负责打字、摄影、美术、营销和管理的老同事。其中，最年长的受访者是94岁的老报人——梁明广。通过这项口试历史项目的资料，读者能以当事人的第一视角更深入地了解历史事件的经过。受访者的现场录音也能更直观的传达他们的情感与感受。

除此之外，早报也与国家档案馆合作，找出15位老报人的部分访谈记录，将这些记录与早报此次访问的37名老报人记录结合，更全面地展现新加坡华文报业百年发展的历程，并为读者们呈现一个更为完整、生动的历史画卷。

在进行口述历史记录时，难免会出现口误的情况。为确保历史记录的准确性，所有的录音访谈都被转录成文字，并送交受访者进行核对。随后，根据受访者的修正，会对文稿进行轻微的修改，以保持口语的原汁原味。

项目筹委会成员苏伟婷说：“在老报人送回的文稿中，仍然能够看到他们长期在报馆工作所养成的习惯。例如，在修改文稿时，他们仍会使用红色墨水笔进行修正，或者对文稿进行句子的优化。这些都是在职业生涯中养成的习惯，无法轻易改变。”

访问资料将交国家档案馆保存

口述历史项目的所有访问资料，包括文字与音频记录，将移交国家档案馆，得到国家永久保存。

当中绝大部分的文字记录以及部分音频，也按照课题收录在互动网站上，方便读者阅读和聆听访谈。

每一位报人的故事，如同一块独特的拼图，将这些拼图并凑在一起时，就会发现，这些历史与点滴不仅展现了华文报业的变迁，也概括了许多在生活中、工作中的跌宕起伏。这些故事共同交织，勾勒出新加坡华文报业丰富多彩的面貌。

虽然早报百年口述历史项目已完成，但早报的故事仍然延续，接下来的故事，将由未来的报人延续。