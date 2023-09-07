地下水管爆裂 水流三天商家叫苦

疑地下水管爆裂导致水流三天，市镇会下令停水，约10个店家受影响，只能到附近停车场的水龙头取水，叫苦连天。

这起漏水事件星期一（9月4日）早上开始发生，地点在裕廊西惹兰巴哈第276座组屋楼下的店铺。该处共12家店铺和一间咖啡店，当中10家店受影响，角头的咖啡店和末端的诊所与迷你超市未受影响。

热心读者沈慧玲（50岁，发廊老板娘）通知《新明日报》说，店内外都出现积水，已经严重影响到大家的生意。

记者星期三（6日）走访时，店铺前的公共走道都是一片积水，路人皆小心翼翼地行走，有年长者拄着拐杖经过时，店家也会大声提醒他放慢脚步。

杂货店店主瓦莉（36岁）绘述，上星期天（3日）晚上10时许发现店内出现少许积水，本来不以为意，怎料隔天一早来到店里，发现积水变严重了，所幸及时将装有货物的纸箱放在高处，减少损失。

“到了晚上还是有积水，我以为是附近的洗衣店漏水，没放在心上，锁好门便离开。”

沈慧玲星期一早上7时接到其他店家通知，急忙赶到店里查看情况，结果发现店门口积水严重，角落也有积水。

漏水情况一直持续到星期三，有店家透露，星期三收到市镇会的通知，告知下午3时至星期四（7日）会停水，提醒店家可拿桶到附近停车场二楼水龙头接水。

记者星期四早上再次走访，积水问题已解决，但部分店家却为了取水而头疼。

奶茶店店员推测，一整天至少要接10次水。（潘丰源摄）

市镇会：积水疑由地下水管漏水引起

西海岸市镇理事会发言人说，于4日接获通报，经调查，此次积水疑似由地下水管漏水引起，目前正进行维修。他们已通知受影响的店家，停水将持续至星期五（8日）下午5时，同时也会提供暂时性供水，并与有关当局紧密合作来帮助他们。

“我们为此次情况带来的不便道歉，希望能获得大家的谅解。”

完整报道，请翻阅2023年9月7日的《新明日报》。