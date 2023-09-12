抗通胀 职总平价超市42分店推出3元便当餐

职总平价超市近期推出3元优惠餐，提供经济实惠的餐饮选择，协助消费者应对物价上涨。

3元优惠餐目前在全岛指定的42家平价超市门店售卖，有多种选择，包括烤肉搭配米饭和腌菜、新鲜的寿司和西式便当盒。便当盒中有香肠、玉米和米饭，不同门店提供的组合不一样。优惠餐再配上一杯饮料约5元。

烤肉配米饭与西式便当最受欢迎

《联合早报》记者星期二（9月12日）下午到西部和北部四家平价超市采访发现，优惠餐中比较受欢迎的是烤肉配米饭和西式便当。其中，义顺纳福城超市的西式便当盒下午2时前就已销售一空。

金文泰一家平价超市的店员受访时说，他们一般在上午10时以后开始售卖便当，前来购买的较多是年长者，年轻的上班族则在傍晚下班后光顾，一天可卖出二三十份优惠餐。

职总平价集团受询时说，优惠餐促销自今年7月开始，目前还没有确切的结束日期，每天的优惠餐都是售完为止，并由各超市门店的店员自行决定一天要销售的数量。

集团发言人说，他们致力为消费者提供经济实惠的物品，希望通过履行平价的社会使命来产生积极影响。集团也通过与社区合作和互动，在当前生活费不断上涨的情况下，为消费者提供可负担的售价。

西部居民黄依敏（31岁，美容师）有时放工后会到超市看看是否还有优惠餐，她最喜欢的是烟熏鸭肉配米饭。“外面已经很难找到一盘3元的鸡饭了。”

郑光杰（34岁，厨师）说：“有时会看到有人在超市排队买优惠餐，我偶尔也会买来吃，还好分量充足。”

1元8角买三包蔬菜 已推广到所有分店

除了提供3元优惠餐。公众自7月开始也可在职总平价超市以1元8角的优惠价格买到三包蔬菜。

职总平价集团发言人说，这项促销在8月底前已经逐步推广到属下所有超市，目前还没有确切的结束日期。

促销的蔬菜种类包括菜心、蕹菜、小白菜、红苋菜、尖苋菜、菠菜。各家超市门店所提供的优惠价蔬菜可能不同，但每包一律约200克重。

刘树仁（78岁，退休人士）经常会光顾超市购买促销的蔬菜，他说现在一个人住，东西越来越贵，一切能省则省。