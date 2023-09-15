早报百年庆大抽奖 62名幸运儿中奖

62名《联合早报》读者在早报百年报庆大抽奖中中奖，首奖幸运儿喜获价值近8000元的星梦游轮三天两夜四人皇宫套房配套。

货仓管理员陈锦才（57岁）是首奖得主。他星期四（9月14日）出席在《联合早报》举行的颁奖仪式时说，当他知道获得名胜世界游轮和早报俱乐部一同送出的游轮配套时，喜出望外。他是通过电子报发现早报的抽奖活动，决定报名参加。

陈锦才记得小时候，他的父亲每天都会买报纸，促使他养成阅报的习惯。他很喜欢改版后的早报版面，尤其欣赏早报标志的新设计，认为它十分立体。

李美玲是二奖得主，获得价值906元的三天两夜福康宁酒店住宿。（唐家鸿摄）

获得二奖的是现年61岁的李美玲，她从1985年开始阅读《联合早报》，如今已经38年。李美玲每个月都订阅实体报纸，让派报员把报纸送到家门。

李美玲获得价值906元的三天两夜福康宁酒店住宿，心情雀跃。她最爱看副刊，尤其是有关旅游、美食的内容和作者专栏。

她希望早报可以刊登更多民生课题，如诈骗案件和心灵鸡汤故事，通过报纸的力量，给社会传递更多正能量。

早报订户会员福利多多

《联合早报》百年报庆大抽奖为期两个月，在9月5日午夜截止。活动开放给所有早报VIP（订户）和早报会员（注册用户）参加。参加者须填上简单的个人资料，并且留言说明喜欢阅读《联合早报》的原因，获选的读者有机会赢取丰富奖品。

奖品种类多元化，除了首奖的价值近8000元的星梦游轮三天两夜四人皇宫套房配套、二奖的价值906元三天两夜福康宁酒店住宿，还有价值238元的滨海花园家庭全年会员配套、200元荣华机构（Eng Wah）消费礼券、电子运动手表，以及职总平价超市礼券等。点击这里查看完整中奖名单。

2022年12月成立至今，联合早报俱乐部的各类活动吸引5万多名读者参加，单单是俱乐部的VIP与一般会员就超过12万名。今后，早报俱乐部也将积极推出更多福利好康，希望更多的早报读者对此感兴趣。有意了解更多联合早报俱乐部的好康或参加活动， 可点击www.zaobao.com.sg/zbclub查看。